Cambios en el Lorca Féminas

El Lorca Féminas da por cerrada la temporada 2018/2019 con la no continuidad de Alicia Burillo y Charlie López al frente del proyecto deportivo lorquino. La decisión se ha tomado en los últimos días, de mutuo acuerdo entre los dos integrantes del cuerpo técnico lorquino y la directiva, que también sufrirá cambios en los próximos días.

Alicia Burillo y Charlie López dicen adiós al Brócoli Mecánico Lorca Féminas tras una temporada irregular, donde costó mucho entrar en la dinámica de la competición y hacer que las numerosas piezas nuevas, encajaran.

Tras una primera parte de la temporada muy mala, donde las lorquinas perdieron toda opción de luchar por los primeros puestos, llegó la reacción en la recta final del campeonato donde sólo se perdió un partido de los siete últimos, circunstancia que les hizo estar luchando por entrar en la quinta posición hasta las últimas semanas.

A pesar de esa reacción, el equipo no ha tenido un buen rendimiento durante este curso, "ha sido una temporada complicada donde había que encajar muchas piezas, yo creo que se puso el listón muy alto a nivel de temporada, la expectación era elevada y había primero que hacer grupo", indicaba la entrenadora murciana a DXT Cope.

Charlie López también indicaba que el curso había sido complicado y la valoración positiva, "tras hacer una temporada donde nos salvamos en el último minuto". Y es que las lorquinas con Alicia Burillo no han obtenido buenos resultados. El curso pasado lograron la permanencia en el último segundo, último suspiro, tras una temporada también bastante irregular, que unida al rendimiento de este curso, han motivado que tras una reunión con la directiva, se tomara la decisión de mutuo acuerdo de no continuar.

Las chicas del Lorca Féminas se despidieron hace unos días de Alicia Burillo en una cena que se llevó a cabo en un restaurante lorquina, para cerrar una etapa. Tras la salida de las personas que han conformado el equipo en los últimos años, ahora se trabajará en el nuevo entrenador@ que tomará la decisión de indicar que jugadoras siguen en el proyecto para el próximo año.



La continuidad del Brócoli Mecánico está asegurada, así como la de varios patrocinadores importantes del equipo que han apoyado el proyecto durante los últimos años, algo que dejará cerrado Mayte Martínez, antes de dejar definitivamente el cargo como presidenta, ya que la lorquina emprenderá una nueva aventura política, en las listas municipales del Partido Popular en Lorca.

Por lo tanto, tras la dimisión de Mayte Martínez, será el turno de elegir nueva presidenta, un puesto que podría ocupar Maria José Reinaldos acompañada de alguna pieza importante del equipo durante los últimos años, como puede ser el caso de Blasa Ruiz, la ex capitana que podría estar como asesora y cabeza visible del proyecto femenino lorquino para el próximo año.

La primera decisión será la de nombrar un nuevo técnic@ que pueda llevar al equipo femenino a optar al ascenso a Primera B, que el curso próximo será más complicado si cabe.