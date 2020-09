CF LORCA DEPORTIVA

Britos "no dudé en venir a Lorca porque estoy como en casa"

El centrocampista uruguayo está recuperándose de su rotura de ligamento cruzado en el UCAM Murcia y tras su recuperación puede ser un refuerzo de lujo para los lorquinos. Britos "tengo buenas sensaciones, no tengo fecha para el regreso. Me gustaría llegar para el comienzo del torneo, pero no debo volverme loco"