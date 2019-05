Aumenta el nivel

El Lorca CF Base ya conoce sus rivales para la próxima temporada en División de Honor. El grupo 7 de la máxima competición nacional juvenil sube el nivel con la incorporación del UCAM, CD Toledo, Hércules de Alicante y Patacona (afiliado del Levante).

Esos cuatro equipos ocuparán los puestos de Kelme, Ranero, Ciudad de Cuenca y Racing Almesí que han descendido esta temporada.

El UCAM Murcia regresa a la máxima competición un año después de su descenso y junto a los lorquinos y el Real Murcia, serán los representantes de la Región de Murcia en este grupo tan exigente.

Manolo Molina, ex director deportivo del Lorca FC, ahora enrolado en las filas del equipo universitario ya está trabajando para confeccionar una plantilla que no sufra por la permanencia e incluso que opte a los puestos altos de la clasificación.

El CD Toledo ha logrado el ascenso tras ser subcampeón del grupo 15 de Liga Nacional tras el Albacete B. Los manchegos han sumado 73 puntos en los 34 partidos que han disputado. Su bagaje ha sido de 21 victorias, diez empates y tres derrotas.

Además del equipo toledano, también asciende el Hércules de Alicante que ha sido campeón del grupo 8 de Nacional con 73 puntos. En este grupo también asciende el Patacona CF, club que está afincado en Alboraya y es afiliado al Levante CF. Los valencianos han sumado una cifra de 56 puntos, por delante de equipos como El CD Castellón o Alcoyano.

De esta forma, UCAM, Toledo, Hércules y Patacona CF se suman al Lorca CF Base, Real Murcia, Villarreal, Levante, Valencia, Atlético Madrileño, CD Roda, UD Alzira, Alboraya UD, Albacete, Torre Levante y Elche.

Grupo de 16 equipos, donde descienden cuatro y con un nivel muy alto de competición, que no permitirá relajación alguna durante toda la temporada.

Paco Jurado y Roque Victoria ya están trabajando en la confección de la plantilla para el próximo año con ilusión y con ganas de realizar una buena campaña, pero donde tendrán que lidiar con un grupo terrible, la salida de grandes jugadores como Marc y Farru, el final de su etapa juvenil de jugadores como Miñarro, Serrano, Xavi Pons, Vicente... y un presupuesto mucho más ajustado que el del año pasado.

Temporada para disfrutar, temporada para sufrir, temporada donde cada partido, será decisivo para lograr el objetivo, la permanencia.