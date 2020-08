Atlético Pulpileño, Mazarrón FC y Águilas FC siguen reforzando sus plantillas

La Tercera División, al igual que la Segunda B está pendiente de la RFEF y la FFRM que deberán decidir la fecha del comienzo de la competición y marcar el protocolo de actuación y sanitario.

El Lorca FC es el equipo que más avanzado tenía el inicio del curso debido a que no se cumplieron las expectativas de entrar en playoff durante el curso anterior. La cancelación de la competición y la ausencia de disputar el playoff de ascenso, los de Víctor Dus se pusieron a trabajar en la confección de la plantilla que tienen prácticamente cerrada. En concreto, se han firmado 19 fichas y se está pendiente de la llegada de tres jugadores importantes, un central, un mediocentro y un hombre de banda. Los lorquinos tenían marcada la fecha de lunes 17 de agosto como inicio de los entrenamientos, pero el Ayuntamiento no ha autorizado el trabajo del Lorca FC hasta que no exista un protocolo claro de actuación COVID19 marcado por la FFRM y una fecha de inicio del curso.

El Águilas FC tiene prevista esa fecha para el próximo lunes 24 de agosto, aunque todo también depende también del protocolo de la FFRM y de lo que autoricen desde el Ayuntamiento de Águilas y las autoridades sanitarias. Los aguileños tiene muy avanzada su plantilla para el próximo curso, con hasta 19 jugadores confirmados, que estarán a las órdenes del técnico Vicente Mir.

Borja Mir, ex del Mazarrón FC, Dani Momprevil, ex del Mar Menor y CF Lorca Deportiva, así como Dani Cadena, delantero que estuviera en el Lorca FC el curso pasado pero que no pudo debutar debido a problemas administrativos interesan a la entidad presidida por Alfonso García. El empresario aguileño ya ha logrado la renovación del césped del Polideportivo Municipal y tiene muy avanzados los trabajos de renovación en El Rubial.

Mazarrón FC y Atlético Pulpileño son los equipos que han comenzado más tarde a planificar su proyecto, debido a que han disputado el playoff de ascenso. El equipo de Sergio Sánchez ha notificado que el lumbrerense Ángel López continuará un año más vistiendo de "rojillo". El técnico lorquino tendrá un hueso duro con el cuadro mazarronero, ya que el listón dejado por su antecesor, Juan José Asensio será difícil de igualar y/o superar. Equipo revelación dos años consecutivos, esta temporada buscará lograr la salvación en primera instancia, ya que ha perdido ha jugadores importantes como Asensio, Cayu o Campoy, y después optar a algo más.

Por último el Atlético Pulpileño ha comenzado esta semana a dar a conocer renovaciones y fichajes, pero lo ha hecho con fuerza. Sebas López y Gabi Belmonte quieren mantener el bloque que les ha permitido luchar por el ascenso a Segunda B hasta la final del playoff. Manzano, José Manuel, Diego López, Carlos Alcántara y Cristian han renovado con el equipo almeriense y Héctor Pizana, arquero del Xerez Deportivo y quien jugara en el Albacete en Segunda División ha sido el primer fichaje, poniendo de manifiesto a las primeras de cambio que volverá a ser un equipo para tener en cuenta.