Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas del Deportivo, sobre el recibimiento al equipo en Riazor: "La afición no fallará, hay que conseguir el objetivo"

El Deportivo de La Coruña afronta la parte decisiva de la temporada en puestos de ascenso directo a la máxima categoría. Con el equipo mostrando una cara irregular en Riazor pero siendo el mejor visitante de la categoría, la Federación de Peñas ha decidido dar un paso al frente y ha organizado un recibimiento masivo al equipo este sábado antes del crucial partido contra el Real Zaragoza.

Luis Martínez, presidente de la Federación, ha explicado que la iniciativa surge porque “es un partido importantísimo”. Considera que restan “12 finales de aquí a final de temporada” y es el momento de que la afición eche “el resto”. El mensaje para la plantilla es claro: “Le pedimos a los jugadores que se entreguen, que nos queda muy poquito para para llegar a primera, y todos juntos seguro que lo podemos conseguir”.

Ahora da todo igual

Martínez ha insistido en que, pese al “runrún” que ha podido haber en otros partidos por el juego del equipo en casa, “ahora da todo igual”. En este tramo final, la única prioridad es sumar para lograr la meta. “Quedan 12 finales, hay que conseguir el objetivo por lo civil o por lo criminal”, ha sentenciado.

El presidente de las peñas ha recordado que el deportivismo nunca falla y que la gente “está ilusionada”. Según él, “la afición, si algo se caracteriza, es que siempre está en las en los malos momentos y, sobre todo, también en los buenos apoyando al equipo”. Por eso, pide “un plus más en estos 12 partidos que quedan”.

Riazor, una caldera

La convocatoria para todo el deportivismo es a las 19:00 horas en la puerta 0 de Riazor. El objetivo, según Martínez, es que el estadio sea “una caldera” y “una olla a presión” para el rival. “Esperamos que el deportivismo responda, que seguro que va a ser así, y que el primer gol ya lo marquemos nosotros antes de salir al campo”, ha señalado.

Que el primer gol ya lo marquemos nosotros antes de salir al campo" Luis Martínez Presidente de la Federación de Peñas

Más allá de Riazor

Este recibimiento es solo el comienzo. Luis Martínez ha confirmado que la Federación de Peñas ya prepara más acciones, como el ‘Día de las Peñas’. “Ahora ya nos jugamos la vida”, ha afirmado, adelantando que el equipo también sentirá el apoyo fuera de casa. “Vamos a intentar estar en todos los desplazamientos que quedan”, ha concluido, anunciando que el viaje a Gijón será el primero.