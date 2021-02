Asensio "con la plantilla estoy contento, el problema es que no he podido contar con todos en ningún partido"

Jony Lomas no continuará en el CF Lorca Deportiva. El jugador catalán y el club lorquino han llegado a un acuerdo de rescisión de contrato en el último momento del mercado de fichajes y dejará de pertenecer al equipo lorquino tras sólo jugar tres partidos, con un bagaje de 80 minutos.

El futbolista no entró en la lista de convocados para el partido contra el Real Betis B a pesar de contar con plazas disponibles, misma situación que sucediera con Bolo y Oliva en semanas anteriores.

En las últimas horas del mercado de fichajes, el equipo de Hugo Issa está buscando la incorporación de un jugador sub 23, y si esta se produce, quedará una ficha libre de sub 23 y una de sénior.

Por el momento, con la salida de Jony Lomas, se han realizado 24 movimientos en el equipo de la Ciudad del Sol, 12 llegadas y 12 salidas, pudiendo producirse alguna más.

El técnico aguileño destacó que "estoy contento con la plantilla, yo creo que es una plantilla apañada para buscar el objetivo, lo que pasa que no he podido diponer de toda la plantilla, hemos tenido que ir poniendo parches por sanciones, expulsiones y otras situaciones, no he tenido la oportunidad de contar con todos y equivocarme. Veremo si cara al próximo partido, con Mustafá y el posible fichaje, podemos contar con más efectivos "



REAL MURCIA CF - CF LORCA DEPORTIVA. DOMINGO 17.00 HORAS. NUEVA CONDOMINA. EN DIRECTO POR LA7 RM

El próximo domingo a las 17.00 horas el CF Lorca Deportiva jugará contra el Real Murcia CF en Nueva Condomina, será el primero de los dos paritdos que tendrá que afrontar el equipo lorquino a domicilio, ya que una semana después jugarán contra el Yeclano Deportivo en La Constitución.

Para este partido, Asensio cuenta con Mustafá recién fichado procedente del UCAM Murcia y que no pudo debutar contra el Betis B, así como con Iglesias y Britos que han cumplido de sanción.

En la enfermería estarán pendientes de Sergio Rodríguez y Cellou, que no pudieron jugar por lesión. Con quién si podrá contar el técnico lorquino es con la dupla Silvente-Melgar, dos jugadores que han llegado cedidos del cuadro grana, con unos contratos en los que no hay cláusula del miedo.

El CF Lorca Deportiva buscará en Nueva Condomina el primer triunfo de la temporada, en un partido que será emitido por La7 en directo a partir de las 17.00 horas.