Andrés Carrasco será el primero

Joaquín Flores podrá contar con su buque insignia para la próxima temporada. Andrés Carrasco será jugador del CF Lorca Deportiva el próximo curso, salvo sopresa mayúscula, y es que el Real Murcia podría estar interesado en la contratación del ariete murciano para formar parte del proyecto que Julio Algar está confeccionando con jugadores de la Región de Murcia.

No es el único club que está interesado en el ex jugador de Villanovense, ya que el Atlético Pulpileño de Sebas López y Gabi Belmonte también ha lanzado sus redes sobre uno de los mejores goleadores de la tercera división murciana en los últimos años.

Ofertas que no le faltarán al ex jugador del Lorca FC y Aguilas CF para regresar a tierras murcianas, aunque su prefererncia es clara, el CF Lorca Deportiva.

El apoyo y cariño mostrado por la entidad lorquina con Carrasco ha sido fundamental para que desde el pasado mes de diciembre, se marcara la opción de salir del Villanovense rumbo al Artés Carrasco, negociaciones que no pudieron fructificar por detalles, pero que se han ido cerrando durante los últimos meses.

Carrasco quiere responder al cariño de Joaquín Flores con goles, y haciendo que el equipo lorquino vuelva a ser candidato número uno al ascenso la próxima temporada. Además, otro de los alicientes que generan confianza en el delantero murciano es el proyecto deportivo, sólido y seguro en lo económico y ambicioso sobre el terreno de juego con un equipo que jugará por y para el.

Joaquín Flores medita ceder la presidencia a otras personas, pero no antes, sin dejarlo todo atado y colocándose en una situación próxima para seguir de cerca los acontecimientos del CF Lorca Deportiva durante el próximo curso, a pesar de centrarse en el fútbol base, objetivo prioritario.

En las próximas semanas, una vez se tome la decisión y se conozca quien es el sustituto al frente de la nave lorquina, se cerrarán detalles como el técnico, quien a todas luces parece que será Sergio Sánchez un año más.

El técnico lorquino conoce bien a Carrasco y sabe como sacarle el máximo partido.

Junto a Carrasco, el equipo lorquino ya tiene renovados seis jugadores, Sergi, Jordán, Higgins, Ángel Robles, Luismi y Antoñito. Se ofrecerá la renovación a Hortal, Manu Costa y Diego López y se analizará la continuidad de otros jugadores como es el caso de Oliva.

La estructura y bloque del cuadro lorquino se completará con el "killer Carrasco" tapando una de las deficiencias que ha tenido el CF Lorca Deportiva esta temporada como ha sido el gol.



A sus 31 años, Carrasco regresará a Lorca tras su etapa en el Villanovense donde ha jugado 35 partidos y ha marcado cuatro goles. En su anterior etapa en el CF Lorca Deportiva llegó procedente del Águilas FC en el curso 15/16, disputó dos fases de ascenso y logró ascender a Segunda B en la temporada 16/17. Tras una año con los lorquinos en el grupo IV fichó por el Villanovense.

Carrasco, formado en el Real Murcia, ha jugado en equipos como el Caravaca, Yeclano Deportivo, UCAM Murcia y Lorca FC.