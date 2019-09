El Alhama Féminas logra su primera victoria en la Liga Reto Iberdrola

Llegó la primera victoria en la Liga Reto Iberdrola para el Alhama Féminas. El cuadro alhameño afrontaba su primera salida complicada y obtuvo un buen resultado, ante el CD Juan Grande de las Palmas de Gran Canaria tras imponerse por un contundente 0-3.

La protagonista del partido fue la ex jugadora del Brócoli Mecánico Lorca Féminas, Helena Torres que marcó los tres goles en la recta final de la primera parte.

En el minuto 35 se adelantaron las chicas de Randry con un gol desde los once metros y sólo tres minutos después, llegaría el segundo tanto de la jugadora murciana. Antes del descanso, una nueva pena máxima sería transformada por la atacante alhameña para llevar el 0-3 al marcador y afrontar la segunda parte con más tranquilidad.

En la reanudación, el cuadro canario pudo reducir distancias merced a un penalti, que fue marrado por el equipo local.

Randry hizó una variación con respecto al primer partido jugado en el José Kubala, ya que introdujo en el once inicial a la lorquina Ana López en lugar de la serbia Jelena.

Con esta victoria, el cuadro charcutero se coloca en sexta posición de la clasificación con tres puntos en dos jornadas, y recibirá el próximo domingo a las 18.00 horas, al Málaga CF , partido que se jugará en el José Kubala.