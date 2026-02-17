El PSOE de Lorca propone usar solares vacíos para crear 'zonas especiales' de contenedores

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha presentado una iniciativa que se debatirá en el próximo pleno para transformar la gestión de residuos en la ciudad. La propuesta consiste en reubicar los contenedores de basura en zonas especiales habilitadas en solares vacíos, con un foco particular en el casco histórico de Lorca.

Un plan en tres meses

La moción socialista insta al Ayuntamiento a que, en un plazo de tres meses y junto a la empresa municipal LIMUSA, estudie la viabilidad de utilizar los solares que permanecen sin edificar, muchos de ellos desde el terremoto de 2011. Ruiz Guillén ha recordado una experiencia piloto exitosa del pasado verano en la calle Álamo, que "aunque se hizo de forma precipitada, hay que reconocer que tuvo un éxito y contó con el apoyo y el consenso vecinal".

Una vez identificados los terrenos, el siguiente paso sería convenir con los propietarios su uso temporal mientras no se edifiquen. El plan también contempla que el consistorio estudie la posibilidad de adquirir paulatinamente aquellos solares de menor tamaño para consolidar estas nuevas ubicaciones para los contenedores de las distintas fracciones.

Petición a Aguas de Lorca

Un punto clave de la propuesta es la petición para que el Ayuntamiento inste a Aguas de Lorca a ceder un espacio en el solar de su futura sede. El objetivo es trasladar allí los contenedores que actualmente generan problemas de salubridad e imagen en el entorno de la casa del reloj, una demanda histórica de los vecinos de la zona.

Es fundamental contar con el consenso de estos vecinos" JOSÉ LUIS RUIZ GUILLÉN Concejal del PSOE

El concejal socialista ha subrayado que cualquier actuación debe realizarse buscando el acuerdo con los residentes, ya que, en sus palabras, "es fundamental dar tranquilidad a los vecinos, es fundamental contar con el consenso de estos vecinos". Además, ha detallado que estas zonas deberán estar completamente acondicionadas: asfaltadas, iluminadas, embellecidas para reducir el impacto visual e incluso dotadas de cámaras de vigilancia para evitar actos incívicos.

Finalmente, Ruiz Guillén ha defendido que la iniciativa es "muy positiva para mejorar la imagen de las personas que convivimos en Lorca" y fundamental si se quiere potenciar el turismo. Por ello, ha expresado su deseo de que la moción, al no tener "ninguna connotación política", reciba el apoyo de todos los grupos de la corporación municipal.