Los personajes de Hans Christian Andersen toman las calles de Lorca en el desfile de Carnaval del colegio Pérez de Hita

El Colegio Pérez de Hita de Lorca celebra la semana de Carnaval con un gran desfile este viernes que recorrerá las principales calles de la barriada de La Viña. Así lo ha explicado Carlos Peña, director del centro, quien ha desglosado los detalles de un pasacalles en el que participarán unos 450 alumnos del colegio junto a otros 150 del colegio Pilar Zubia.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel del Carnaval de Pérez de Hita

Un proyecto educativo basado en cuentos

La temática de este año se centra en el autor de cuentos Hans Christian Andersen. Los disfraces se han diseñado a partir de los personajes de sus libros más conocidos, que los alumnos han leído durante el curso. Infantil se disfrazará de El patito feo, primer ciclo de La princesa y el guisante, segundo ciclo de El soldadito de plomo y tercer ciclo de La sirenita.

Meses de trabajo y colaboración

El diseño y la elaboración de los trajes es el resultado de un largo proceso que comenzó tras las vacaciones de Navidad. "Llevamos ya un mes de trabajo intenso y esperamos culminarlo mañana con un desfile alegre", ha señalado el director. Los disfraces se han confeccionado con material de papelería gracias a la implicación de los maestros, que crearon las plantillas, y la colaboración de los padres.

Llevamos ya un mes de trabajo intenso y esperamos culminarlo mañana con un desfile alegre" CARLOS PEÑA Director Colegio Pérez de Hita

Peña ha querido agradecer especialmente la labor del AMPA del colegio "por su implicación y por su gestión económica", ya que la asociación de padres ha subvencionado todo el material. La organización también ha incluido la logística de remolques, equipos de sonido y grupos electrógenos para que la música ambiente el recorrido.

Recorrido y horario del desfile

Aunque la meteorología ha generado incertidumbre, el director confirma que "en principio, la previsión es salir". El desfile tiene previsto comenzar sobre las 10:15 de la mañana desde el colegio, bajando por la redonda del restaurante Baviera en dirección a la carretera de Granada. Continuará por la lonja del mueble y subirá por la calle paralela al parque de la Viña, en un trayecto adaptado para los niños de 3 a 12 años.