La imagen del día de Manolo Oliveros: "Viajar hoy a Madrid..."
Manolo Oliveros narra su odisea para llegar al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el temporal de fuertes vientos que viven varias comarcas de Cataluña.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:39 min escucha
