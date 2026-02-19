Lorca impulsa la reconstrucción de su casco histórico con nuevas ayudas

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR), Juan Jódar, ha calificado como "el camino" la nueva línea de ayudas para impulsar la rehabilitación y nueva edificación en el casco histórico de la ciudad. Desde la confederación se ha defendido la necesidad de habilitar medidas tanto jurídicas como económicas para la reconstrucción del casco histórico, bloqueada desde hace más de quince años.

Jódar ha explicado que el marco jurídico se está consiguiendo a través de la reconstrucción forzosa impulsada por el Ayuntamiento. En el plano económico, ha destacado el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a través de la Consejería de Fomento, que ha habilitado esta línea de subvenciones siguiendo el modelo de la Consejería de Empresa para la reactivación económica y comercial.

CECLOR Juan Jódar junto a la secretaria general de Ceclor, María del Mar Peñarrubia

Un proyecto de carácter regional

Durante su intervención, Jódar ha agradecido la implicación del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, y del director general de Vivienda, Javier Fernández, de quien ha destacado que su presencia "demuestra que es un proyecto regional y le da el carácter que la recuperación del casco histórico necesita y merece".

COPE LORCA La concejala de Urbanismo ante el edificio en ruinas que será rehabilitado para su uso por jóvenes en régimen de alquiler

Nuevas propuestas para el comprador

El presidente de CECLOR ha insistido en que, si bien esta primera línea de ayudas ha sido un éxito, es necesario seguir trabajando en nuevas propuestas. En concreto, ha mencionado un plan de mantenimiento de fachadas y, de forma prioritaria, una línea de subvenciones para el adquirente de vivienda que haga "realmente atractivo" comprar en el casco histórico.

Según Jódar, este apoyo directo al comprador es fundamental para generar un efecto llamada y un "efecto tractor". El objetivo, ha señalado, es que esta ayuda "compense el mayor coste de construcción de vivienda que tiene dentro del casco histórico" y que pueda ver la luz en el año 2026.