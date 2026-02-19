COPE
Vicenç Sabater y Pablo García, los protagonistas en la portería del partido del año, Poblense-At. Baleares

Hablamos con los dos porteros que están haciendo una gran temporada. Sabater es el menos goleado del grupo. 

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura4:10 min escucha

Descargar

