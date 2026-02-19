COPE
La imagen del día de Manolo Oliveros: "La pancarta de Marc Ciria con Messi"

En plena carrera por la presidencia del FC Barcelona, Manolo Oliveros analiza la puesta en escena del precandidato Marc Ciria.

LA IMAGEN DEL DIA | 19 FEBRERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:36 min escucha

