Lorca consolida su temporada taurina con Roca Rey como máxima figura

La ciudad de Lorca se posiciona como un referente en el panorama taurino nacional con la presentación de una ambiciosa temporada para el Coso de Sutullena. El presidente del Club Taurino de Lorca, Juan Coronel, ha calificado los tres festejos programados como "muy rematados", destacando la presencia de la máxima figura del toreo actual, Roca Rey, en un esperado mano a mano con el torero local Paco Ureña.

José Ángel Ayala |COPE Lorca Fulgencio Gil, alcalde de Lorca

Tres carteles de máximo nivel

El primer gran evento tendrá lugar el Sábado de Gloria, una fecha que para Coronel supone "un privilegio para nuestra ciudad" al contar con Roca Rey y Paco Ureña. El segundo festejo, fijado para el 9 de junio, presentará un "cartel muy interesante" con Borja Jiménez, triunfador de San Isidro; Jorge Martínez, considerado el futuro del toreo murciano; y el novillero Marco Pérez, "el niño prodigio de Salamanca".

Va a ser un salto impresionante a nivel nacional" JUAN CORONEL Presidente del Club Taurino de Lorca

José Ángel Ayala |COPE Lorca Cartel con todas las corridas de Toros para este 2026 en Lorca

La temporada se completará con una corrida Goyesca durante la feria, que conmemorará el 20 aniversario de la alternativa de Paco Ureña. En esta ocasión, el diestro lorquino compartirá cartel con Urdiales y Miguel Ángel Perera. Las ganaderías seleccionadas, como Juan Pedro Domecq, Miranda y Moreno y Hermanos García Jiménez, son, según Coronel, "ganaderías de garantía" que han triunfado en las mejores ferias.

Un proyecto de temporada consolidado

El aumento a tres festejos responde al éxito de público de años anteriores y consolida a Lorca como una "plaza de temporada". Juan Coronel subraya que el crecimiento continuará mientras la afición responda: "vamos a llegar hasta donde la afición quiera". La presencia de Roca Rey, en particular, generará "un salto impresionante a nivel nacional en el mundo de la tauromaquia", consolidando el Sábado de Gloria de Lorca como una fecha clave en el calendario taurino.

Con la respuesta del público y la calidad de los carteles, se ha conseguido que Lorca sea un referente ya en el mundo taurino. El objetivo es que fechas como el 9 de junio, coincidiendo con el Día de la Región, se instauren en el calendario taurino de forma permanente.

El Coso de Sutullena estrena instalaciones

Tenemos el sueño cumplido de lo que habíamos luchado" JUAN CORONEL Presidente del Club Taurino de Lorca

Paralelamente a la programación taurina, las instalaciones del Coso de Sutullena verán importantes avances. El Club Taurino de Lorca inaugurará su anhelada sede social en torno al 9 de junio, un espacio por el que la entidad ha luchado durante sus más de 25 años de historia. Junto a la sede, se habilitarán un Museo Taurino y un aula cultural, completando un proyecto con el que, según Coronel, "tenemos el sueño cumplido de lo que habíamos luchado".

La venta de abonos y localidades comenzará el próximo 16 de febrero. El presidente del Club Taurino ha confirmado que los socios de la peña "tienen su abono asegurado" en el tendido 2 de sol y sombra, como en años anteriores. Además, el club continúa con su actividad cultural con un viaje a ganaderías en febrero, que ya ha completado sus 120 plazas, y la próxima presentación de un ciclo de tertulias y exposiciones.