Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima

Desempeñará su mando en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

Una orden del Ministerio de Defensa, a propuesta del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, ha sido nombrado el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, nuevo almirante de Acción Marítima (ALMART), que desempeñará su cargo en el Cuartel General de la Fuerza en Capitanía de Cartagena.

Nacido en 1967, ingresó en la Escuela Naval Militar en 1986, es piloto de Harrier. Entre otros mandos, ha sido comandante del dragaminas “Genil”, cazaminas “Turia”, fragata “Navarra”, buque anfibio “Castilla” y jefe del gabinete del AJEMA. 

Número 1 del curso de diplomado de Estado Mayor, High Level Course en Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea y máster en Estudios de la Defensa por la Universidad King’s College de Londres

El vicealmirante Cuquerella Gamboa releva en el mando al vicealmirante Gilabert Agote, que pasa a la reserva.

