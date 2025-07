Este verano, regala un hogar por unos días: sé la familia que un niño nunca olvida con vacaciones en familia

¿Sabías que este verano, cientos de niños, niñas y adolescentes vivirán sus vacaciones en centros de protección en la Región, sin una familia que los abrace, que los escuche o que les pregunte cómo ha sido su día?

Convertirse en familia amiga no es adoptar, no es un compromiso para siempre. Es un gesto real, cálido, temporal… y profundamente transformador. Se trata de abrir las puertas de una casa, pero sobre todo, las del corazón. De regalarles lo que para otros es rutina: una comida en familia, una risa en la piscina, una sobremesa con juegos de mesa o simplemente un “buenas noches” con cariño.

“No es complicado. Y no es para siempre. Pero sí puede marcar para siempre la vida de un niño”, explica Federico Padial, presidente de la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia que anima a preguntar e informarse por si puede encajar en su verano uno de esos niños o adolescentes.

¿qué es una familia amiga?

Una familia amiga es una familia que, de forma voluntaria, acompaña temporalmente a un menor que vive en un centro de protección. Pueden compartir fines de semana, días sueltos o algunas semanas de verano. No hay un único modelo: cada familia ofrece lo que puede, lo que tiene, lo que sabe dar. Y eso es más que suficiente.

“Hay menores que nunca han ido a la playa, que no saben lo que es celebrar un cumpleaños en casa, que nunca han sentido que importan. Lo que para nuestros hijos es cotidiano, para ellos puede ser una experiencia inolvidable”.

Porque más de 400 niños y adolescentes en la Región de Murcia están actualmente tutelados por la administración. Y aunque los centros de protección hacen una labor encomiable, ningún centro puede ofrecer lo que da una familia: vínculo, escucha, atención individual, afecto incondicional.

Porque los adolescentes —especialmente ellos— son los grandes olvidados: “Son los que menos acogidas tienen. Y son los que más necesitan sentir que hay adultos que creen en ellos”, indica Federico Padial.

compromiso temporal

El gesto se puede adaptar a los compromisos familiares, personales o profesionales de cada familia. Hay opciones para que nadie se quede sin apoyar a esta causa que también se puede realizar durante el resto del año.

“Hay familias que piensan que no pueden comprometerse mucho, que no tienen tiempo, que piensan esto es para siempre. Pero no. Basta con tener ganas, y con informarse. Incluso una sola semana puede significar un antes y un después en la vida de un menor”, añade Padial.

Y es que no se trata de cambiar el mundo entero, sino de cambiar el verano de un niño. Lo demás… lo hace el cariño.

Los interesados pueden informarse en el programa de vacaciones en familia gestionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ACOFAMT. Puedes llamar al 968 200 400 o consultar el procedimiento 6309 en la web de la administración.

Este verano, no hace falta hacer algo grande. Solo algo verdadero para esos niños que tendrán una oportunidad de ver de forma más positiva la vida.