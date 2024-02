Unanimidad del pleno de Cartagena para que la Escuela de Enfermería tenga una sede “digna”

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de Movimiento Ciudadano, el PSOE y Sí Cartagena para dotar a la Escuela de Enfermería local de una sede “digna”, que ha contado con los votos a favor de la coalición de Gobierno formada por el PP y Vox.



La moción pide que esa sede cuente con “instalaciones adecuadas y suficientes para albergar a todos los cursos que se imparten en este centro, así como de las dependencias, salas de simulación de quirófanos y laboratorios necesarios”.



Igualmente, exige que mientras se ejecuta el proyecto de adecuación del edificio que se elija para este fin o la construcción de una nueva sede si fuera necesario, se ofrezca al centro una sede provisional “dotada con los medios y el material necesario”.



La portavoz del grupo parlamentario Mixto, Ana Belén Castejón (Sí Cartagena) ha defendido que los alumnos de Cartagena tengan el mismo trato que los de Murcia y Lorca. “Las mismas matrículas, las mismas instalaciones”, ha dicho, añadiendo que el estudiante en huelga de hambre colaboró en la campaña electoral de la alcaldesa Noelia Arroyo.



En este punto, la regidora ha afirmado que este tema “tenemos que abordarlo desde el respeto 30 años después”, y ha recordado que se reunió con los alumnos el pasado 12 de enero y mantiene contacto con el estudiante en huelga de hambre cada vez que le escribe, mostrándose dispuesta a volver a visitar los alumnos que mantienen un encierro desde hace 13 días.



Según Arroyo, la titularidad de la Escuela de Enfermería de Cartagena es de la Universidad de Murcia (UMU) desde el pasado mes de diciembre, por lo que hay que exigir a esta institución “una solución, con el dinero de la Comunidad Autónoma”.



El portavoz del Gobierno local, Nacho Jáudenes, ha recalcado que quieren que la Escuela de Enfermería esté “totalmente integrada en la UMU y que tenga los mismos recursos que la facultad de Murcia”. “Queremos que los alumnos sean iguales”, ha apostillado.



Por ello, ha reclamado “instalaciones en condiciones y dignas, y así lo hemos trasladado a la Comunidad Autónoma”, ha afirmado que “nunca ha estado tan cerca la solución”, y ha reprochado a la oposición de “trate de politizar” este asunto.



El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez, ha criticado a la alcaldesa que “use subterfugios” y desvíe la responsabilidad hacia la UMU, cuando la Escuela ha dependido durante 30 años de la Comunidad Autónoma. “Esto no va de siglas, sino de alumnos que dependen de Administraciones”, ha agregado.



Pese a la unanimidad lograda en la votación, el debate posterior estuvo cargado de reproches al PP por parte de la oposición. Por ello, el concejal socialista Pedro Contreras ha pedido perdón a los padres de los alumnos por el “espectáculo lamentable” pues “por gritar más no vamos a llevar más razón ninguna de las partes”.



Ha concluido recalcando que el responsable de la situación actual es el Gobierno regional del PP “y esa es la verdad”. “Por 30 días, no se borran 30 años”, ha concluido Contreras