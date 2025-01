Tabaco y vapeo: Descubre cómo decirles adiós para siempre

Deja de fumar es seguro uno de los propósitos de año nuevo más repetidos en la historia y también puede ser en porcentaje de los que más cuesta cumplir, porque se trata de una adicción y el abandono del hábito no es sencillo.

Hay quienes deciden dejarlo sin ayuda o quienes acuden a libros, acupuntura o hipnosis. Por otro lado, hay quien decide ponerse en manos de profesionales sanitarios que les pueden ayudar en el complejo objetivo.

La salud, el alto precio o un bajo estado de forma son seguramente algunos de los motivos principales para querer abandonar una mala praxis que entraña más riesgos que el cáncer de pulmón, que es el miedo al que se suele recurrir.

La neumóloga del Hospital Ribera Virgen de la Caridad en Cartagena nos hablar de los riesgos de seguir fumando o vapeando y desvela algunas claves para cesar en un mal hábito que cada vez afecta a gente más joven.

RIBERA Olga Meca, neumóloga del Virgen de la Caridad del Grupo Ribera

la reducción no funciona

Olga Meca advierte que hay que tener un propósito firme. Querer dejarlo es el primer paso para decir adiós al cigarrillo. El primer error es probar el método de reducir la cantidad. "Pues una de las cosas que menos funciona y parece una tontería, es el voy reduciendo hasta conseguir dejarlo, porque al final no nos quitamos el hábito".

"Fumar es un hábito muy gestual, que es un hábito psicológico, que al final, al contrario de otras adicciones, no tiene ese mono físico tan duradero, sino que es de minutos, entonces. El no quitar el hábito y el decir por paso de 20 a 18 no nos termina desenganchado y es una de las cosas que menos nos funciona".

Lo peor es el capítulo psicológico, por lo que aconseja sustituir esa mala costumbre por otra, que mantenga las manos ocupadas en los peores momentos. Dedicarse a hacer algún tipo de manualidades o acciones que nos eviten coger ese cigarrillo habitual.

Tener un motivo es clave. "Es verdad que el motivo de salud es muy importante, el motivo económico, tenemos que tener muy claro el motivo, tenemos que tener muy claro. Visualizarnos en qué meses yo no quiero fumar. Ponernos una fecha límite y a partir de ahí decir ya dejo de fumar. El intentar por intentar hemos visto que no funciona".

El vapeo preocupa por la juventud de sus usuarios. "Sí, es verdad que las consecuencias todavía no las sabemos porque no tenemos un recorrido, pero las consecuencias no son inocuas y sobre todo lo que dices, al final es muy atractivo para gente joven, es una entrada alta al hábito tabáquico y lo estamos viendo en adolescentes".

beneficios de dejar de fumar

Las consecuencias de fumar van más allá del cáncer. "Ya no solo a nivel de neoplasia, de cáncer. Además la que tenemos más en la cabeza es el cáncer de pulmón, pero no tenemos que olvidar (que está asociado a multitud de tipos de cáncer, ya sea en, por ejemplo, de arriba a abajo, de boca, de labio, de lengua, laringe, digestivos también. Y luego patologías que a lo mejor nos asustan menos o son menos llamativas, como es toda la cardiovascular, el infarto, todos los problemas cardiovasculares, ya sea ictus, el impacto del corazón, también tienen una gran asociación al tabaco y tienen un muy alto porcentaje de incidencia en la población".

Se evitará un envejecimiento prematuro. "El tabaco no deja de ser un acelerante del envejecimiento celular, entre ellos el de la piel, el de todos los órganos y el cambio de brillo, el cambio de arrugas es espectacular cuando dejamos de fumar".

También ganaremos en la parcela de una buena forma física. "Al final es muy típico la tos del fumador, todo eso también nos impide el hacer ejercicio a veces de manera regular, el por la mañana poder hacer una actividad sin sensación de ahogo. Es uno de los mejores propósitos que podemos hacer", concluye la doctora Meca.