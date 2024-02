Los problemas del turno oficio no solo no son nuevos, sino que se prolongan y agravan desde hace décadas. Este fin de semana miembros del colegio de abogados de Cartagena se sumaron a las protestas en Madrid. Una nueva movilización para reclamar un trato digno e igualitario. José Manuel Cubillas, responsable del turno de oficio en la ciudad portuaria, reconoce que tiemblan de pensar en lo que recogerá la nueva ley de la justicia gratuita.

"Tenemos los mismos problemas de hace más de 30 años. Mantenemos las reivindicaciones, porque hay que pelear por nuestros derechos". Entre otros, el turno de oficio es obligatorio para abogados y procuradores y en las calles de Madrid se puedo escuchar. "No somos esclavos, somos abogados". Están obligados a prestar un servicio que está mal retribuido y mal estructurado. "Nos lleva por la calle de la amargura, porque los baremos para remunerar son diferentes en cada territorio y pedimos que sean como en el resto de comunidades. Nos da hasta cosa decirlo porque parece de cajón". Además, piden que se estudien si esas remuneraciones son justas cada dos o tres años, porque la vida cambia.

Hay asuntos que no están ni contemplados

Los asuntos de los que se encarga el turno de justicia gratuita son de lo más variados. Algunos no están ni retribuidos. "Tenemos gente trabajando obligatoriamente y sin cobrar. El Estado te encarga de la defensa jurídica y luego no lo pagan". "Otro ejemplo, si un ciudadano engaña a la Justicia con los datos o cambia la situación, a nosotros que nos paguen, que no es culpa nuestra".

Saben que no van a cobrar lo mismo por un asunto que cuando lo llevan por lo privado, pero quieren una remuneración digna. A ello se suma el tener que estar constantemente conectados, por lo que piden un esfuerzo en la conciliación familiar. "Queremos una desconexión digital, porque no se puede estar permanentemente amarrados a las notificaciones".

Pagan tarde, con retrasos... "Ministro que pasa, ministro peor. A ver si este cumple, pero pánico nos da la nueva ley".