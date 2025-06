El secreto del grupo B negativo: ¿Serás el héroe que los hospitales necesitan?

El verano está aquí y con él llegan los planes, las maletas, las playas, el tiempo libre y la ilusión de unas vacaciones soñadas. Sin embargo, en medio de esta alegría y descanso, hay una realidad que no se detiene: los hospitales siguen atendiendo a pacientes que necesitan nuestra ayuda. Y esa ayuda no puede esperar, porque salvar vidas no entiende de calendarios ni de estaciones.

Durante todo el año hace falta sangre, pero especialmente hay llamamientos por algún grupo sanguíneo que escasea y este es uno de esos momentos. Además, en verano la actividad sanitaria prosigue y es importante que antes de marcharse y desconectar se pase a donar el donante habitual.

Las urgencias que puedan surgir acompañan a esos pacientes que necesitan de los componentes sanguíneos durante todo el año para poder desarrollar sus tratamientos, que por supuesto tampoco se marchan de vacaciones. La labor realizada al donar sangra ayuda a centenares de personas en un día cualquiera en la Región de Murcia.

Toñi Gómez, responsable del centro de hemodonación en la Región de Murcia, nos recuerda que donar sangre es un acto de solidaridad insustituible. "No se puede fabricar ni comprar; solo puede darse, como un regalo de vida. Y en verano, cuando muchas personas están fuera, la necesidad se mantiene o incluso se incrementa por urgencias, cirugías, tratamientos oncológicos y trasplantes".

Centro de hemodonación Estado de las reservas

Cada día publican el estado de las reservas y las opciones de donación que hay por los diferentes municipios de la Región, aunque los centros de Cartagena y Murcia mantienen sus horarios para facilitar la labor.

Llevan unos días complicados con un tipo de sangre en concreto y es que a cada paciente se le pone su grupo sanguíneo correspondiente y deben salvar ese obstáculo con un llamamiento a la ciudadanía.

El grupo B negativo, por ejemplo, está en alerta roja. Es uno de los tipos de sangre más escasos y, aunque pueda parecer algo lejano, cada gota cuenta para alguien que puede ser un familiar, un amigo o incluso nosotros mismos.

Toñi invita a todos, especialmente a los jóvenes que terminan el curso, a dedicar tan solo 15 minutos a donar antes de marcharse de vacaciones. Es un gesto sencillo que puede cambiar muchas vidas y quiere la empatía de los que serán los donantes del futuro, pero ya lo pueden ser del presente y ayudar a salvar hasta 3 vidas.

Además, donar sangre tiene beneficios para quien dona: un reconocimiento médico, una analítica y, sobre todo, la satisfacción de saber que has dado esperanza a otros. No importa dónde estés este verano, porque las unidades móviles recorrerán las playas y ciudades para facilitar que puedas donar sin complicaciones.

Los requisitos para ser un súper héroe son sencillos. Tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos y tener un buen estado de salud. En el caso de los hombres se pueden hacer hasta cuatro donaciones al año, tres en el caso de las mujeres.