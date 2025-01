Respira la Vida: Un proyecto para humanizar la estancia de pacientes de cáncer en Hospitales

Respira la vida es el gran proyecto de la Fundación Doctor Pérez Pallarés. Una muestra de sensibilidad con los enfermos de cualquier tipo de cáncer y sus familias por parte de un proyecto que también quiere involucrar a los niños en el capítulo de la prevención.

Pequeños grandes detalles que marcan la diferencia. El vicepresidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista, Javier Pérez Pallarés pone en el centro del proyecto a las personas.

Con su método pionero de diagnóstico van a acortar plazos y dar esperanza a muchas familias, pero van un paso más allá intentando hacer mejor el día a día tras el inicio de los tratamientos de las patologías.

la voz de la experiencia

Pérez Pallarés explica las motivaciones. "Es un proyecto que se llama Respira la Vida y es realmente por lo que se ha creado esta Fundación y se ha hecho el esfuerzo que ha llevado a crearla. Yo llevo muchos años, tristemente al principio, diagnosticando cáncer de pulmón, pero por otro lado le estoy dando una esperanza a esos pacientes. Esos pacientes se vuelven casi como de tu familia".

Por eso, sabe que pasan mucho tiempo en el Hospital. "Salir a la puerta de un hospital meses después, sabiendo que ese paciente va a ir a las consultas de oncología o va a un tratamiento de oncología, y saber que tiene que pasar muchas horas en un hospital; sus tratamientos, sus analíticas, sus consultas, y ver que no tiene un sitio donde pueda olvidarse que está en un hospital, es duro".

De hecho se cruza con ellos muchas veces en la calle, con gente alrededor que está fumando. " La verdad es que se te parte el corazón cuando ves eso. Entonces, de ahí ha nacido este bonito proyecto de Respira la Vida. Pretendemos mejorar esa calidad del tiempo en el que tengan que pasar en los hospitales", admite de inicio el doctor Pérez Pallarés.

Sabe que es ambicioso. "Pues es un proyecto que la gente me dice que es una locura, que es demasiado ambicioso, pero a mí no me va a parar nadie. El proyecto es en la Región de Murcia y el resto de España. Vamos a empezar con un piloto en Cartagena. Se trata de conseguir crear unos locales, unos espacios Respira la Vida en los hospitales donde todos los pacientes de cualquier cáncer y los familiares de cualquier paciente con cáncer puedan estar en un local iluminado, con cafetería, con salones, con televisión, donde pueda pasar todos esos tiempos muertos".

Más allá del lugar, la meta es otra. "Que no se sientan solos, que sientan que todos estamos con ellos y que no pienses demasiado que están en un hospital", y así dar una atención más humanizada cuando pasan los peores momentos.

Pexels Imagen de una persona vapeando

la prevención

Paralelamente quieren dar charlas en empresas o colegios para que haya cada vez menos diagnósticos de cáncer. "Mii intención es no tener que llegar a usar esos espacios dentro de 20 o 30 años y erradicar el cáncer de pulmón. La única manera de erradicarlo es acabar con el tabaco y acabar con el vapeo. ¿Cómo se puede acabar con esas dos lacras que tenemos ahora mismo?. Pues dando una información veraz y real a colegios, institutos, empresas o organismos públicos y ese es el proyecto".

Igual que hay estadísticas de reducción de ingesta de alcohol en los jóvenes, con el tabaco y el vapeo pasa al contrario. "Ahora todo el mundo vapea y entonces tenemos que intentar coger el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos lleva unos años por delante con problemas gravísimos de estudiantes, de gente en institutos, en colegios que vapea y están viendo muchas muertes y muchas enfermedades por culpa del vapeo. Tenemos que vernos reflejados y saber que en pocos años ese problema tan grave que ayer lo vamos a tener aquí".

Pide que legislen sobre el vapeo equiparándolo al tabaco. "Justo el mes que viene estamos preparando en la Real Academia de Medicina de Murcia un posicionamiento que vamos a hacer los neumólogos contra el vapeo, apoyados por la Real Academia de Medicina para intentar que así los gobiernos tengan un apoyo sanitario real explicando las maldades y los problemas del vapeo", advierte.

La información es poder, y a a veces una imagen lo es más. "Desde aquí doy un mensaje esperanzador y es decir que tengo pacientes que fuman tres paquetes de tabaco al día y cuando ven sus pulmones en la pantalla de mi ordenador y les explico realmente lo que les pasa tiran el paquete de tabaco en mi consulta y vuelven sin haber fumado ni un solo cigarro a los seis meses".

"Tenemos que asumir que es una drogadicción mucho más adictiva que la cocaína o que la marihuana. Tenemos que aceptar que somos unos adictos al tabaco, al vapeo y cuando lo aceptemos pues simplemente tratarlo, ponernos en manos de especialistas o bien tener la fuerza de voluntad para decir soy un adicto no puedo probar esto y si no lo pruebo mi vida va a ser mucho más larga y mucho más feliz".