La Plaza Bohemia acoge una nueva edición de las fiestas de La Manga

La Manga celebra un año más sus fiestas del 17 al 21 de septiembre con la Plaza Bohemia como centro neurálgico.

El programa festivo se centra en el recinto de casetas donde tendrá lugar el pregón inaugural el miércoles 17 a las 20 h por el equipo Futsal Jimbee Cartagena. La música y las casetas continuarán hasta la madrugada como cada noche durante el fin de semana.

El programa incluye talleres, degustaciones, conciertos y actuaciones, un concurso de Karaoke, charangas, un espectáculo de magia y otro de flamenco del grupo de Carlos Piñana, el tributo “Queen Alive” y fuegos artificiales para la noche del sábado.

El domingo 21 se despide el programa con una concentración motera a partir de las 10 h, una actividad de paddle sup y la apertura de casetas en el recinto ambientado por la banda de rock “Motorcity”.

La apertura de casetas, que competirán por la mejora tapa, será a las 12:00h desde el jueves 18 al domingo 21.

La presentación de los festejos ha tenido lugar en las ficinas de La Manga Consorcio, con la asistencia de la concejala de Fiestas de Cartagena, M.ª Francisca Martínez, la concejala de Festejos de San Javier, Isabel Madrid, la presidenta de La Manga Consorcio, Esperanza Nieto y los representantes de las distintas asociaciones locales que completan la comisión de fiestas