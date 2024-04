El mundo de la solidaridad se mueve gracias a los voluntarios que ofrecen desinteresadamente lo más valioso que tienen, su tiempo. No hace falta que sea mucho tiempo, ni que la tarea sea muy compleja. El tiempo que se dedica a los demás vuelve en forma de cariño y eso lo sabe bien la responsable de Cáritas en Cartagena.

Petri García reconoce que el voluntariado "termina siendo una adicción" y que cuentan con personas que ayudan desde el primer día en que se abrió el comedor 'Jesús, Maestro y Pastor'. Sin embargo, los habituales también necesitan un descanso o se marchan de vacaciones y hace falta cantera que se haga cargo de las tareas durante los meses de verano.

El perfil que se busca

Lo fundamental a la hora de ser voluntario es el compromiso. Necesitan gente para el comedor social y eso implica que si aceptan deben cumplir. Por ejemplo, el horario de comida sería de 11.30 a 13.30 horas. Puede ser entre semana o también durante el finde. Los interesados deben ser mayores de edad y tener el certificado de manipulador de alimentos que se consigue de una forma sencilla a través de internet.



Conviven de una forma fantástica, voluntarios, más jóvenes y veteranos, y reconocen desde Cáritas que también se crean vínculos con los usuarios del comedor, que no solo reciben un plato de comida, sino que se sienten apoyados. Hay unas 70 personas que acuden a diario a sus instalaciones para poder comer. Algunos tienen ingresos mínimos, pero la situación económica no les da tregua. La lista de personas que necesitan a Caritas en este y otros de sus proyectos no baja.

La x solidaria y la de la Iglesia

Hacen falta ayudantes, pero también ayuda económica. Los proyectos de Cáritas en Cartagena se financian en un porcentaje importante con la ayuda económica de los cartageneros. Una forma muy sencilla es tachar la X en la declaración de la renta. Como explica Petri García tachando la de la Iglesia y la solidaria acciones como las de Cáritas, se beneficia el doble sin coste alguno para quienes hacer su declaración.