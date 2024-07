Un nutricionista desmonta la dieta alcalina que está de moda entre las influencers: "Es un mito"

Muchas famosas han declarado públicamente haber realizado una dieta alcalina. También son varios los influencers que apuestan por este método de alimentación, que tiene sus puntos fuertes, pero que también tiene algunas sombras si se equivoca el planteamiento. Su función principal es la de regular el Ph de la sangre, distinguiendo entre alimentos alcalinos y ácidos.

El experto en dietética y nutrición, Víctor Serrano, reconoce las bondades de este tipo de alimentación, pero también señala los límites de la exageración de la que hacen gala algunos influencers en redes sociales y blogs. "Nuestro organismo necesita regular el pH a 7,35 y la dieta tiene un impacto limitado, pero no total en ese pH. Con determinados alimentos podemos influir en que sea más alcalino que ácido".

Es buena, pero no milagrosa. "Se está promoviendo por las redes sociales, que las personas que siguen una dieta alcalina no enferman y eso es un mito, ya que las enfermedades depende de múltiples factores, entre ellos genéticos, estrés, patógenos y, por tanto, es engañar a la gente el decir que no van a enfermar nunca", advierte.

Y un detalle más. "El impacto que tiene la dieta en el pH de nuestro organismo es limitado, ya que este tiene diferentes sistemas para regular el pH como amortiguadores biológicos, pulmones o riñones".





Los beneficios

Serrano apuesta por incluir este tipo de productos en nuestro día a día porque va a ayudar claramente en la salud ósea y va a reducir el riesgo de sufrir la temida osteoporosis. Además, también es buna para reducir la inflamación y, por tanto, eliminar algunos de los problemas de salud como la artritis y eliminar un porcentaje de posibilidades de sufrir algún tipo de cáncer.

Siguiendo con las ventajas que tiene para el cuerpo, este tipo de alimentos también va a colaborar positivamente en el estado y mejora de la piel, porque va a contribuir a eliminar toxinas y va a presentar una mejor imagen.

También va a ayudar al sistema digestivo y especialmente a evitar el estreñimiento. Pero sus ventajas no se quedan solamente en lo físico, sino que también mejora el estado de ánimo, por lo que los beneficios son cuantiosos.

Los alimentos ideales

Los alimentos a potenciar son especialmente las frutas y verduras, pero hay más "legumbres, frutos secos y semillas, granos enteros, aceites y grasas saludables también van a producir las mejores en esta dieta alcalina", explica el experto en nutrición. Como en todo estilo de alimentación, también hay una serie de productos a eliminar de la cesta de la compra.

Los alimentos a reducir son el alcohol, las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, así como las galletas o los granos refinados. Las dietas hiperproteicas (carne, pescado, lácteos) también van a ser demasiado ácidos, aunque en sí son alimentos buenos en su justa medida. El nutricionista insiste en la dieta equilibrada con tres o cuatro frutas al día, verduras también en tres raciones, carbohidratos de calidad en todas las tomas y combinar con ejercicio y un sueño regulado. Eliminar el estrés también es fundamental para llevar una vida saludable.