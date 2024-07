Un nutricionista desmonta una de las dietas más populares para adelgazar en verano: "Riesgo"

La intención de perder el peso que sobra lo más rápido posible es tentador y más cuando llega el verano y la operación bikini no se ha llevado a cabo con antelación. Lucir en bañador bien merece un esfuerzo para muchas personas, pero a veces la idea inicial se transforma en un problema de salud e incluso se vuelve en contra.

Los atajos en el mundo de la nutrición no suelen funcionar. La clave de todo al final es el equilibrio. Lo saben bien los profesionales de la nutrición que están acostumbrados a ver cómo se profana el cuerpo por alcanzar una meta rápida. No solo puede dar sustos de salud, sino que además lo que se pierde rápido, más rápido suele volver.

Víctor Serrano, experto en nutrición y dietética parte de la teoría más que contrastada de que los milagros no existen o al menos no sirven para perder el peso de una forma correcta. Se puede atacar al cuerpo de muchas formas distintas.

Algunos ejemplos

Estos trucos no son nuevos y por eso tiene claro que no sirven para un objetivo lógico. "Toda pérdida de peso pasa por reducir la ingesta de calorías, pero no se puede hacer de cualquier manera, porque entre otras cosas, la mayoría de estas dietas consideradas milagro llevan en consecuencia el efecto rebote. Prometen resultados asombrosos en poco tiempo, pero tienen consecuencias".

"El riesgo de efecto 'rebote' es muy grande. Es complicado mantener la pérdida de peso. Pueden faltar vitaminas, ralentizar el metabolismo... vamos a ir viendo lo que provoca cada una de ellas".

Una de las más utilizadas es la dieta Keto o cetogénica. Serrano advierte de que "son dietas que eliminan los hidratos de carbono del todo y te permiten más grasas. La energía que pide el cuerpo proviene de la glucosa. Al eliminar los hidratos de carbono, el cerebro que necesita sobrevivir busca la vía de los cuerpos cetónicos que se generan. Baja el peso rápido, porque el músculo se deshidrata. Se pierde peso rápido, pero son sobre todo kilos de agua".

Tiene efectos externos que se ven en la piel y en las arrugas que proliferan y por dentro, ya que el metabolismo basal se ralentiza y al volver a comer normal acumularán más grasa. Si tampoco se toma la proteína adecuada, se hace mella en la musculatura".





Mala interpretación del ayuno

Una tendencia de los últimos años es el ayuno intermitente y aunque puede tener efectos positivos, se hace una mala interpretación del método. "Se enfoca mal, sobre todo en las redes sociales. Se ve como alternativa a la obesidad, pero es un sistema para estimular la autofagia celular y ralentizar el envejecimiento". Serrano advierte que las pruebas con ratones se hace sin comer nada en 48 horas, pero para los seres humanos sería mucho más.

No lo recomienda, pero si se hace se tiene que hacer bien. "Se habla de hacer solo una comida al día, pero eso no garantiza que se reduzcan de forma adecuada las calorías que ingerimos. Si se quiere perder peso hay que reducir calorías en las diferentes comidas".

Otro estilo es la dieta del Paleolítico. "Se trata de comer como nuestros ancestros. Tiene un buen fundamento porque elimina los ultraprocesados que no son buenos, pero también elimina la leche de vaca. Tampoco tomaban nuestros antepasados los copos de avena que son muy buenos para la saciedad y para nuestro organismo".

Las dietas de batidos. Tampoco tienen buenos fundamentos las dietas de los batidos, porque se basan en proteínas que son más saciantes y sí reducen las calorías, pero puede haber carencias nutricionales y no se aprende a comer, por lo que se pierde el peso, pero se recupera pronto". El experto apuesta por una dieta equilibrada, ejercicio y buen descanso para perder y mantener la pérdida.