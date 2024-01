Las cinco claves infalibles para dejar de fumar y parecer más joven: "Que lo hagan"

Lo primero es querer dejarlo, si no la batalla está prácticamente perdida antes de comenzar. Encontrar un buen motivo es importante si mejorar la salud no es suficiente. La nueva subida del precio de la cajetilla puede ser determinante pensando en posibles inversiones a las que destinar la cantidad de dinero que se gasta en esta adicción. Otros encontrarán motivos estéticos cómo evitar el color amarillo de los dientes o el olor que desprende. Este experto nos dice que hace unos años recomendaba hacerlo por salud pero ahora: "Que lo hagan por no tener los dedos amarillos, por el olor, por dinero, pero es importante que lo hagan".