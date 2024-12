Jandro quiere un Efesé consistente los 90 minutos

El Cartagena recibe mañana al Sporting en el Cartagonova. Lo hace después de consumar el pase copero en Andorra y por tanto, con la ilusión de sumar un segundo resultado positivo de forma consecutiva.

Llegan cansados, con menos tiempo para preparar un partido que se presagia complejo ante el cuarto clasificado de la Liga de Segunda y nuevamente con bastantes bajas, alguna inesperada como la de Jairo.

No cuenta Jandro con Martín ni con Gonzalo."Vukčević ha entrenado hoy, yo creo que podremos contar con él. Sipcic está regular, pero igual ha entrenado hoy medio-medio. Jairo ya dos días sin entrenar con un problema en los cuadríceps, no sabemos qué va a pasar". Andy y Luis Muñoz sí están para jugar.

La Copa ha dado ánimos, pero no debe ser una distracción. "Lo único que importa es el Sporting, porque estamos necesitados y jugamos en casa".

más minutos buenos

El técnico asturiano sabe que deben dar más continuidad a las cosas buenas que hacen para conseguir puntos. "Yo creo que el equipo está compitiendo mejor, pero siempre de una forma u otra el resultado cae del lado contrario. Están siendo resultados cortos, quitando Depor y Mirandés que fueron los partidos que nos tuvimos bien. Tenemos que tener más continuidad y no ir bajando y subiendo tanto el rendimiento".

Ante el Sporting no valen los ratos buenos. "Necesitamos hacer 90 minutos muy buenos contra un gran rival, que es el Sporting, que viene muy bien y que tiene un equipo para estar donde está, incluso para subir".

Difícil destacar un solo punto fuerte de los asturianos. "Los dos delanteros, Otero y Dubasín son muy rápidos. Dubasín tiene mucha movilidad, está en banda, está adentro, corre a la espalda. Luego tiene mucha calidad por dentro, con Nacho, con Keipo, Gaspar. Van variando mucho".

"Los bandas, Guille, Rosas y Cote, si juegan, llegan mucho, centran mucho. Es un equipo difícil de defender, es muy buen equipo. Pero yo siempre digo que si estamos bien podemos ganar a cualquiera".

Andy Céspedes Jandro en Andorra

Se trata de intentar cometer los menos errores posibles, porque les están penalizando mucho. Empezar mejor los choques también les tendrá más cerca de conseguir victorias. "Tenemos que salir muy fuertes en el inicio. No podemos esperar a recibir un golpe para reaccionar".

"Tenemos que salir mucho mejor los partidos, más metidos, más agresivos desde el principio, porque luego es verdad que el equipo poco a poco va cogiendo velocidad y va mejorando. Pero muchas veces ya vas por detrás y es una losa muy grande".

E insistía en el plan. "¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo todo muy bien. No cometer errores en nuestra área, ser contundentes, ser decisivos arriba, elegir bien las áreas que lo marcan nosotros. En las áreas está costando un poco, pero estamos trabajando para mejorarlo y tenemos que mejorarlo ya".

Se alegra del gol de Ortuño y espera que los delanteros jueguen ahora con más confianza tras abrir la cuenta goleadora particular.

la afición

Mañana hará frío, pero necesitan el calor de sus fieles. "Nosotros no le podemos pedir mucho más a la afición, solo podemos darle. Siempre a la afición tienes que darle para que ellos también se vengan arriba. Cuando estamos todos juntos, si necesitamos, si nos apoyan, nos dan un plus y es perfecto ojalá sea así siempre".

"Yo he notado siempre el apoyo de la afición y estoy seguro de que mañana lo va a notar. Y van a ver al equipo competir bien, seguro". Precisamente se acuerda de ellos cuando se le pregunta por el rival copero.

"Te digo la verdad, por supuesto que lo vamos a ver el sorteo y quien nos toca... A mí me gusta el equipo que más le guste a todo el mundo. El que más gente pueda tener al campo, el que mejor se lo pase a la gente que venga al campo. No voy a dar nombres porque al final no quiero dejarme a ninguno", expresaba el técnico con el deseo de que el torneo del KO vuelva a ser un espaldarazo anímico.

Ve a los suyos capaces de revertir la situación. "Hay que llegar al campo y demostrarlo. Si no, las palabras se las lleva el viento, y lo sigues diciendo y no te cree nadie, porque al final ven lo que ven en el campo. Yo creo que el equipo está compitiendo bien, va a competir bien, y vamos a ganar mañana, a intentar ganar mañana, y si ganamos, pues será una alegría para todos".

Los últimos tres Cartagena- Sporting terminaron cayendo del lado albinegro, quién sabe si mañana volverá a ser la bestia negra de un Sporting que ha sumado diez puntos fuera del Molinón y que visitará el Cartagonova sin euforias pero con ilusión.