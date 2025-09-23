Iron Maiden, cabeza de cartel del Rock Imperium de Cartagena

El festival Rock Imperium ofrecerá un concierto de Iron Maiden en Cartagena dentro de su programación que se desarrolla del 3 al 5 de julio en la Cuesta del Batel gracias al impulso del Ayuntamiento de Cartagena. La banda británica, la más aclamada del heavy metal de todos los tiempos, abandera la quinta edición de este evento que ha catapultado a Cartagena como un lugar de peregrinaje para amantes del rock de todo el mundo.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha subrayado junto a la consejera autonómica de Cultura, Carmen Conesa, el firme apoyo del Consistorio para que el festival se consolide en Cartagena. Y ha recordado las grandes bandas que desde 2022 han pasado por la ciudad gracias al Rock Imperium: Scorpions, Europe, Kiss, Deep Purple...

La edición de 2026 pone sus abonos a la venta a partir de este miércoles a las 12 del mediodía, en la página web https://www.rockimperiumfestival.es/es/. Junto a Iron Maiden, la primera tanda de confirmaciones incluye también a los suecos Sabaton, la potencia de Trivium, el reencuentro de The Gathering, la presencia escénica de H.E.A.T, Queensrÿche, Lacuna Coil y muchos artistas más por confirmar.

El puerto de Cartagena ha sido el escenario elegido para anunciar los primeros artistas del festival, en un evento que ha tenido lugar la mañana de este martes en el espacio Cuarentaytrés.