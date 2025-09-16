Investigan la muerte de un hombre, encontrado en una plaza de Cabo Palos

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado esta mañana en una plaza de Cabo de Palos, en Cartagena. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a que pudiera deberse a causas naturales.

Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 7 horas, el 112 ha recibido una llamada alertando de que en una plaza cercana a la calle Medusa de la localidad costera había un hombre en el suelo, inconsciente.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, quienes han solicitado la presencia de Policía Local de Cartagena y Guardia Civil, tras certificar que la persona estaba fallecida.

Fuentes de la Guardia Civil, que investigan el caso, han señalado que sin descartar ninguna hipótesis, todo apunta a que pudiera deberse a un fallecimiento por causas naturales