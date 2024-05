El Gobierno niega que el carguero que atracará en Cartagena tenga como destino Israel

El Gobierno ha negado que el destino del buque que llegará en las próximas horas a Cartagena cargado supuestamente con diverso armamento tenga destino Israel y ha asegurado que dispone de toda la documentación en regla y la autorización de la Autoridad Portuaria para atracar.



Así lo han asegurado a EFE fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la polémica suscitada por la llegada a España del barco 'Borkum', con bandera de conveniencia de Antigua y Barbuda aunque de armador y propietario alemán, denunciado por la organización Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop) por supuestamente transportar armas con destino al puerto israelí de Ashhod.



Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la carga tiene como destino la República Checa y, "en ningún caso" Israel, según la información que consta en la documentación del mismo.



Se trata de una conexión interna entre dos países de la Unión Europea, añaden las fuentes, que piden no crear una alarma social innecesaria ni ningún tipo de señalamiento.



En este mismo sentido, fuentes de Defensa han asegurado a EFE que el buque tiene todos los permisos en regla.



A este respecto, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que, hasta donde él sabe “y no es información oficial” se trata de un buque “cuyo destino es Eslovenia y, por lo tanto, no es Israel” el punto de desembarco.

López Miras ha pedido que sus declaraciones se entiendan “desde la prudencia” porque no se trata de una competencia de la Comunidad de Murcia “sino una competencia exclusiva de Puertos del Estado y del Gobierno de España”.



Las fuentes de Transportes recuerdan que multitud de barcos atracan a diario en los puertos españoles y asegura que en este caso se trata de uno más de los desplazamientos de comercio internacional que "tiene todo en regla y conforme a la normativa", razón por la que la Autoridad Portuaria ha autorizado su llegada.



Por contra desde Sumar, su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, ha registrado un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide información sobre la documentación y el listado del contenido de la carga del buque que, según señala, atracó en el puerto de Las Palmas de Gran canaria el pasado día 12 antes de emprender rumbo hacia Cartagena.



"Si va cargado de toneladas de armas para el genocidio en Palestina no puede atracar en Cartagena. Estamos a tiempo de pararlo", ha escrito Errejón en su cuenta de X.



También en esa red social, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que detenga el carguero como es su obligación, puesto que, según ha recordado, en España está prohibido comerciar con armas que se van a utilizar en un genocidio.



"El transporte de armas y material militar que va a servir para cometer un genocidio incumple flagrantemente la legalidad española", ha advertido Belarra.



Haciéndose eco de la denuncia de la organización de apoyo a Palestina, Comisiones Obreras de la Región de Murcia ha presentado un escrito en el Registro de la Autoridad Portuaria de Cartagena en el que solicita que se requiera a Capitanía Marítima para que inspeccione el carguero y pide que si se confirma que lleva armas, el buque sea inmovilizado para impedir que continúe, supuestamente, su navegación hacia Israel.



Respecto al contenido del carguero, el sindicato cita la información facilitada por Rescop, apoyándose en la documentación obtenida por la campaña 'Fin al comercio de armas con Israel'.



Según los códigos de identificación de cada ‘container’ que ha investigado esta campaña, el barco transporta 20 toneladas de motores de cohetes, 12,5 toneladas de cohetes con carga explosiva, 1.500 kilogramos de sustancias explosivas y 740 kilogramos de cargas propulsoras para cañón.