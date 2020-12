El Gobierno creará un CATE en el Muelle del Carbón de Cartagena en 2021

El Gobierno creará en 2021 tres nuevos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en tres puertos de titularidad estatal, en Motril, Las Palmas y Cartagena, según ha explicado este miércoles en el Congreso el director general de la Policía, Francisco Pardo.

En su intervención en la comisión del ramo de la Cámara baja, en donde ha informado de las principales líneas de trabajo de su departamento en esta legislatura, Pardo ha hecho referencia a las intenciones y medidas que están previstas en materia de política migratoria.

El director general de la Policía ha destacado que la situación de crisis vivida este año es consecuencia de un problema "global" que requiere una respuesta conjunta entre todos los países de la UE, así como de organizaciones internacionales que responden a esta materia; y ha destacado que el repunte de llegada de pateras vivido en 2020 está también relacionado con "la devastación" que, a su juicio, "la pandemia ha supuesto en los países" de origen de los migrantes, principalmente del magreb y del África Occidental.

En este sentido, ha abogado por trabajar para mejorar esta situación, señalando que, teniendo en cuenta las competencias de la Policía en este sentido, se pondrán en marcha medidas concretas para el control de fronteras, la lucha contra las mafias de trata de seres humanos o se crearán estructuras policiales "innovadoras" para favorecer las "sinergias de los equipos conjuntos de investigación de rutas" en los que se van a integrar distintos especialistas en el tema.

En 2021, se espera la construcción de un CATE en Motril, se pondrá en marcha el de Barranco Seco en Las Palmas (actualmente en situación provisional) y se creará un tercero en el Muelle del Carbón, en Cartagena.

Pardo ha asegurado que las primeras personas que reciben a los migrantes que llegan a las costas españolas son servicios sanitarios que les realizan pruebas de PCR y que aquellas personas que están contagiadas son aisladas.

Pardo ha pedido "prudencia" y ha recordado que la migración es un "tema complicado y difícil" que "no es sólo cuestión de seguridad", sino también "de derechos humanos y el respeto" a ellos. En este sentido, ha apuntado que "se está haciendo un trabajo duro, difícil" y "con alma". "A veces no se visualiza, pero no es así", ha destacado.