El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia ya se encuentra disponible en braille

Cartagena - Publicado el 26 may 2025, 12:06 - Actualizado 26 may 2025, 19:40

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, ha presentado esta mañana la adaptación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en formato braille, realizado con la colaboración del Consejo Territorial de la ONCE Región de Murcia, y que servirá para facilitar su acceso a personas con discapacidad visual. En el acto de presentación del documento, también han intervenido el delegado de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Teresa Lajarín.

Visitación Martínez ha destacado que, con esta iniciativa, “damos un paso más – y un paso firme – hacia una sociedad más accesible, más justa y más igualitaria”. Ha recordado que “el Estatuto de Autonomía es la norma que nos define como Región y, ahora, gracias a esta edición en braille, también será una norma accesible para todos. Porque la democracia no se entiende sin participación, y no puede haber participación si no garantizamos el acceso a la información en igualdad de condiciones”.

Martínez ha afirmado que “hoy, como presidenta de la Asamblea Regional, pero también como ciudadana, me enorgullece ver que avanzamos, que damos visibilidad, que abrimos puertas, que escuchamos”.

La presidenta de la Cámara Parlamentaria ha agradecido el trabajo de todas las personas que han posible esta transcripción a braille, un código de lectoescritura para personas ciegas que cumple más de 200 años.

La presentación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia forma parte de la Semana del Grupo Social ONCE, que se desarrolla desde hoy bajo el título “200 años abriendo puertas”.

Esta adaptación se suma a las dos actuaciones anteriores de la Asamblea Regional en aras a facilitar una mayor accesibilidad a textos parlamentarios y normativos a todas las personas con discapacidad o dificultades de visión y/o compresión: el Dictamen de la Comisión Especial de Estudio de Personas con Discapacidad (2023) y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (2024), ambos adaptados a Lectura Fácil en colaboración con Plena Inclusión.