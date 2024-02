El error que cometes al eliminar radicalmente los hidratos de carbono de tu dieta

Arranca el segundo mes del año. Tras la cuesta de enero, muchas personas se plantean el bajar unos kilos e ir iniciando la operación 'bikini' antes de que lleguen las torrijas de Semana Santa. La prisa por deshacernos del sobrante de nuestro cuerpo con prisas puede llevarnos a errores importantes. De ahí la importancia de hacer caso a los expertos en nutrición y dietética.

El consejo inicial es no tener que hacer campañas especiales de reducción, porque lo que nos recomiendan es tener buenos hábitos como método de vida. No obstante, Víctor Serrano sabe que hay que insistir mucho para evitar algunas dietas que son peligrosas o que no van a servir de nada en la lucha contra el sobrepeso.

Las dietas 'keto'

Se hacen muchas barbaridades por mejorar el físico. Navegar por internet es encontrar sistemas de reducción de peso que valoran especialmente la rapidez. Una dieta cetogénica o dieta 'keto' es un plan de alimentación bajo en carbohidratos que te puede ayudar a quemar grasas de manera más eficaz.Hasta ahí suena bien, pero hay truco.

Reducir los hidratos no es positivo, porque todos los nutrientes son importantes. La Duncan fue una moda, pero ahora la corriente es llamarla Keto. "Los hidratos, las grasas y la proteína son los nutrientes fundamentales y no se pueden eliminar", aclara nuestro experto. Sabe que es fácil dejarse llevar por la parte promocional de estos regímenes. "El cebo es que hay resultados a muy corto plazo. Se pierde mucho en poco tiempo, pero la trampa es que casi todo es agua. Nuestros músculos desintegran el glucógeno e iríamos al baño muchas veces. También se pierde grasa, pero ahí también hay truco".

Las consecuencias

La pérdida de masa muscular es uno de los riesgos más importantes de eliminar los hidratos de carbono de nuestro menú diario. "La energía que necesita el cerebro tiene que salir de algún sitio, porque la glucosa que nos falta sin hidratos en nuestra dieta, el cuerpo la necesita sacar de otro sitio y esto pone al organismo en estado de alerta para no morir".

Las consecuencias no son solo a corto plazo. "El metabolismo basal, que es la energía que gastamos en reposo, se reduce y cuando volvemos a comer normal es más rápido recuperar el peso perdido". El temido efecto 'rebote' es muy propio de este tipo de dietas.

Serrano recuerda que una dieta equilibrada es mucho más recomendable y debe planificarse junto al deporte, una buena hidratación y un buen descanso, porque evitarán riesgos para nuestra salud, además de mejorar nuestra imagen.