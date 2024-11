¿Qué hace Emilia Pardo Bazán en el Titanic? "La nueva intriga de Carmen Posadas"

La palabra Titanic, ya hace que muchas personas se interesen nada más escucharla. Al escribir 'El misterioso caso del impostor del Titanic' Carmen Posadas se ha dado cuenta de la magnitud de un tema que interesa incluso a su nieto con siete años.

Su última novela es mucho más. Pero entre todos los ingredientes, hay uno muy especial y está en la identidad de la detective. "Sí, yo quería que para investigar este misterioso caso tuviera una detective muy especial y entonces recurrí a Emilia Pardo Bazán".

Nos cuenta los detalles de la elección. "Y tú dirás, bueno, ¿por qué? ¿Qué pinta aquí doña Emilia en el Titanic?. Primero porque ella a raíz de esa tragedia, al cabo de diez años decidió escribir algo sobre los sobrevivientes del Titanic. Quería saber cómo había afectado a diez españoles que habían estado a bordo de los cuales sobrevivieron siete en realidad".

Hay más. "También era lectora de Freud y estaban empezando todas las teorías psicoanalíticas, el inconsciente, etcétera, etcétera y quería saber cómo les había afectado a los sobrevivientes y si había habido como un cambio en su carácter", explica Posadas.

el origen

De ahí su interés que también tuvo aristas personales. "Se entera de la peripecia de las familias de dos de los desaparecidos. Una de ellas incluso era amiga de doña Emilia, la señora esta se llamaba Pura Peñasco y su hijo había desaparecido en el Titanic. Y hay una historia tan curiosa, que como siempre la realidad supera la ficción".

Todo empieza con un sueño. "Esta señora tiene un sueño premonitorio y le pide a su hijo, que se acaba de casar y está a punto de irse en un largo viaje de novios que tenía que durar un año, que no se suba en un barco. Ella lo ha visto como ahogado y que le da mucho miedo y que no se suba en un barco".

Recibe la promesa de que no lo hará, pero cambian las cosas. "Y su hijo se lo promete y cuando llegan a París se enteran de que está a punto de salir el Titanic, que ya era famoso incluso antes de partir, porque era el barco más lujoso del mundo".

Posadas sigue desvelando el inicio de la trama. "Deciden que se van a apuntar, se van a comprar un pasaje y se van a ir a Nueva York. Y su mujer le dice, oye, que tú le has prometido a tu madre que no te ibas a montar en un barco". El protagonista encuentra en su ayudante de cámara una forma de que su madre vaya recibiendo las postales falsas y ahí empieza el núcleo de la curiosa historia.

otros temas

Se habla de la inmigración, la trata o los menas. A través de las páginas de la novela plantea momentos de reflexión de la actualidad y además todo está medido, como ella misma explicaba.

"No sé si a ti te pasa que te pones a leer una novela que te encanta, que te apasiona, que te quedas hasta las cuatro de la mañana y luego resulta que la resolución es una estupidez y el asesino es tu mayordomo. Me parece una tomadura de pelo y por eso he trabajado muchísimo el final para que todas las tramas encajen", advierte la escritora.

Madrid, Avilés, La Habana. Cada escenario suma, como los propios personajes. Se trata de un libro que apasionará a los amantes de lo que tenga que ver con el Titanic, pero también quienes quieran pasar un buen rato con un libro.