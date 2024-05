Elena Aker y su arpa pintan de colores la brisa de Cartagena

La vida no para. Las personas no paran, las exigencias, tampoco. Sin embargo, Elena Aker siempre hace que los turistas y cartageneros desaceleren los pasos y disfruten de su versión de 'Colores en el viento' de Pocahontas o del resto de su repertorio cinematográfico o no. Es una canción cuya letra habla de la relación de los humanos con la naturaleza y el respeto a todas las formas de vida. En el arpa de toda una maestra suena de lujo y hace que esa reflexión aumente.

Siempre corriendo a todos lados sin disfrutar de esos pequeños grandes momentos que da la vida y que brindan artistas como Aker, que recibe con una sonrisa esas monedas, pero sobre todo se emociona ante los sentimientos que le transmiten niños y mayores, porque de emociones bonitas se entiende con cualquier edad y ella es una fuente de inspiración para quienes la encuentran o la buscan, para quienes pasan o la usan de banda sonora.

Elena vende sus discos, pero regala arte y tiempo, el que aprovechan quienes la escuchan para volver al mundo o escapar de él, porque provoca las dos situaciones. Se ha convertido en un clásico y la gente pregunta cuando se ausenta, porque esos minutos son un regalo que brota de un instrumento que en sus manos parece magia.