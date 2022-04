Detenido en un supermercado de Cabo de Palos el autor de unos 30 robos y hurtos

La Guardia Civil ha detenido en un supermercado de Cabo de Palos (Cartagena) de un experimentado y escurridizo delincuente, de 25 años y vecino de este municipio, como presunto autor de una treintena de delitos, entre ellos dos robos con violencia e intimidación y ocho robos con fuerza, y que estaba en búsqueda y captura por orden de varios juzgados de la Región de Murcia.



Fuentes de la Benemérita han señalado que la investigación se inició en verano de 2021 para esclarecer una serie de robos en establecimientos hosteleros de la comarca del Mar Menor, que presentaban coincidencias en su comisión y en la descripción física del autor.



La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una serie de robos, cometidos en establecimientos de hostelería de la costa marmenoriense, que presentaban ciertas coincidencias en cuanto al ‘modus operandi’ y a la descripción física del autor.



De cada uno de los escenarios delictivos, los investigadores recabaron los indicios necesarios, lo que les permitió detectar la existencia de un vehículo, que había sido visto en los aledaños de varios de los comercios asaltados, cuya placa de matrícula no se correspondía con la marca y el modelo del turismo.



Las pesquisas practicadas permitieron conocer que ese turismo había sido sustraído de un establecimiento de arrendamiento, encadenando a esta primera investigación otras indagaciones que se estaban realizando sobre el robo de vehículos en varias empresas de alquiler de vehículos.



En uno de estos robos, ocurrido en Los Martínez del Puerto (Murcia), el sospechoso llegó a intimidar al empleado para huir a bordo del coche, todo lo cual había generado cierta alarma social en el sector.



Una vez conocida su identidad, se constató que el presunto autor de los hechos estaba siendo buscado por distintos juzgados de la Región de Murcia para su ingreso en prisión por causas pendientes con la justicia.



Fruto de su amplio bagaje delictivo, el sospechoso mantenía unas férreas medidas de seguridad y autoprotección para evitar su detención, tales como cambiar habitualmente de residencia, alojándose temporalmente en domicilios de su círculo personal.



Mientras se mantenían los dispositivos de búsqueda, los guardias civiles fueron recuperando hasta cuatro vehículos que aparecieron en distintos puntos del municipio de Cartagena, curiosamente, estacionados en aparcamientos públicos, bien hospitalarios o de otra índole.



El acusado dejaba los vehículos en estos aparcamientos hasta que le eran necesarios, de manera que, por un lado, no llamaban demasiado la atención y, por otro, le permitía un fácil acceso al barrio cartagenero de Lo Campano, al que solía desplazarse en patinete eléctrico.



Estrechado el cerco sobre sus movimientos, los agentes lograron interceptarlo cuando circulaba en un turismo recién robado, que dejó abandonado en el lugar al verse sorprendido, para huir a pie y evitar su detención.



Se da el caso de que los responsables de la empresa de alquiler de donde fue sustraído aún no habían advertido su robo.



Estas continúas maniobras evasivas y escurridizas del sujeto tuvieron su fin cuando los agentes lo localizaron mientras realizaba unas compras en un supermercado de Cabo de Palos, momento en el que fue detenido.



El arrestado está acusado de dos robos con violencia e intimidación, cinco sustracciones de vehículos, ocho robos con fuerza, cinco estafas, cuatro hurtos, delito contra la seguridad vial por conducir sin carné y otros tantos delitos contra la propiedad en grado de tentativa.



El joven, los vehículos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Cartagena, cuyo titular ha ordenado su ingreso en prisión.