Un criminólogo advierte lo que no debes hacer cuando pierdes una mascota o eres objeto de un robo

Cada vez la sociedad en general está más concienciada de lo peligroso que es dar demasiada información a los desconocidos. El sentimiento generalizado es de sospechar de todo, incluso de lo que termina siendo real.

La evolución de las redes sociales y el conocimiento sobre estafas y timos hace que ya casi ni se descuelgue el teléfono en caso de no conocer el número que llama. Sin embargo, hay un motivo por el que no es tan raro bajar la guardia.

Algunos casos son obvios. Cuando se extravía una querida mascota, o dejamos olvidado algún objeto en algún lugar público se quiere recuperar en el menor tiempo posible. También en el caso de robo de alguna pertenencia como un coche hace que se busquen soluciones desesperadas y se busca hacer el viral el mensaje que se transmite.

En ese momento, la primera solución casi siempre es poner una publicación en las redes sociales con el teléfono de contacto y ahí empieza un error de consecuencias indeterminadas. Se suele hacer con el pensamiento de que la gente utilizará el número para ayudar, pero comprobado está que no siempre es así.

Víctor Navarro, policía y criminólogo advierte del error. "Hay situaciones en las que la protección de los datos personales es vital. Hay muchas formas de contacto y lo que debemos de tener en cuenta es que al final tantos graciosillos de turno, tantos amigos de lo ajeno pues van a aprovechar ese tipo de datos para cometer pues fechorías o en este caso algún tipo de delito".

Sabe bien cuando no se suele pensar en las consecuencias. "Me refiero sobre todo a personas que o bien le han sustraído un vehículo o han perdido alguna pulsera, alguna cadena, algún reloj o algún animal, que no es la primera vez que algún animal se pierde y ponemos nuestro cartelito en la calle con ese afán de poder pues ser encontrado rápidamente. ¿Qué pasa? que al final pues estos datos y sobre todo si al final los subimos a través de las redes sociales hay gente que los utiliza y crea situaciones peliagudas".

La semana pasada se daba el caso de un robo de vehículo, cuya dueña recibía llamadas de chantaje al publicar la noticia junto a su número de móvil para quien pudiera aportar pistas.

"Mi consejo siempre es no intentar dar publicidad y sobre todo pues en lugares que sean susceptibles de este tipo de estafa o este tipo de situaciones de chantaje y comunicarlo rápidamente a la fuerza del cuerpo de seguridad. Imagino que lo comunicaría, que efectuaría la denuncia y al final pues también se comunicaría en el caso del seguro, en el caso de tener pues algún tipo de bueno pues de póliza para casos de sustracción y que conozcamos y sepamos esas consecuencias".

Siempre hay que poner el 112, el teléfono de la Policía o cualquier fuente oficial para evitar el caer en las manos de bromistas o desalmados, porque en muchos casos incurren en delitos de diferente calibre.

También es importante denunciar esas llamadas. "También hay que poner esas llamadas en conocimiento de las autoridades si no hemos podido evitar el recibirlas", indica el experto que también avisa a los jóvenes de que hacer bromas telefónicas tiene sus consecuencias.

El mejor consejo es pensar. Pues eso es el mejor consejo que les podemos dar que nos paremos a tomarnos esos 10 segundos de respiro, porque es verdad que queremos recuperar rápido lo que hemos extraviado y normalmente llegan pocas pistas y más llamadas inadecuadas".