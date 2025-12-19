Un coche se incendia en pleno centro de Cartagena con dos jóvenes dentro
El vehículo en el que viajaban dos hombres de 23 y 26 años ha chocado de madrugada en el paseo de Alfonso XII y ha comenzado a arder
Dos jóvenes de 23 y 26 años han resultado heridos en la madrugada de este viernes en un accidente de tráfico registrado en el centro de Cartagena. El suceso, en el que solo ha estado implicado un vehículo, ha ocurrido a las 4:25 horas en el paseo de Alfonso XII, momento en el que el coche en el que viajaban los afectados se ha incendiado.
Hasta el lugar se han movilizado patrullas de la Policía Portuaria y de la Policía Local, que han solicitado asistencia sanitaria para los dos ocupantes del turismo. También han intervenido los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), efectivos de Protección Civil de Cartagena y una Unidad Móvil de Emergencias del 061.
Tras ser estabilizados por los sanitarios, los dos jóvenes fueron trasladados al hospital Santa Lucía de Cartagena.
