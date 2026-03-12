Miras anuncia un plan de choque en Murcia y exige a Sánchez medidas urgentes contra la inflación por la guerra

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado en el Parlamento autonómico un primer paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la inflación causada por la guerra de Irán en el tejido empresarial de la comunidad. El objetivo, según ha explicado, es “proteger a empresas, autónomos y empleo” frente a la elevación de precios actual.

Medidas de apoyo en la Región

Entre las primeras acciones anunciadas se encuentra el aplazamiento y fraccionamiento de tributos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados. Además, se creará un bono temporal para que las empresas exportadoras puedan afrontar los efectos de la subida de precios.

El Ejecutivo murciano también está trabajando en bonificar las tasas autonómicas a sectores especialmente perjudicados por el aumento del coste de la energía, como el agrícola o el pesquero. Asimismo, se abrirán líneas de financiación en colaboración con entidades financieras, el Info y el ICREF para que empresas y autónomos puedan cubrir los costes de energía, transporte y capital de trabajo.

Exigencias al Gobierno central

López Miras ha instado al Gobierno central a actuar de inmediato, afirmando que su inacción perjudica a familias y empresas. “Le exigimos a Sánchez que tome decisiones para el país”, ha declarado el presidente, pidiendo una reducción temporal del IVA de la energía, el gas y los combustibles al 10%.

La lista de peticiones incluye la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, la creación de ayudas directas a sectores intensivos en energía y una reducción del impuesto especial de hidrocarburos. Miras ha sido claro al respecto: “Cada día que pasa y el resto de países toman medidas y nosotros no, es un perjuicio para nuestras familias y nuestras empresas”.

Finalmente, el presidente ha asegurado que su gobierno no se detendrá aquí. “Mientras tanto, el gobierno de la región de Murcia, por supuesto que va a actuar y que no se va a quedar de brazos cruzados”, ha concluido, adelantando que ya analizan más iniciativas para ayudar a empresas y familias dentro del marco de sus competencias.