Cartagena expone 700 piezas que reinterpretan el belén desde el juguete a la tradición

La sala municipal Dora Catarineu de Cartagena acoge la exposición 'Un Cuento de Navidad', un recorrido por la diversidad del mundo del belén. La muestra, organizada por la Asociación Belenista de Cartagena con la colaboración del Ayuntamiento y la UCAM, podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 12 de enero.

Realiza un repaso por los diferentes modelos de belenes, desde los más elaborados a los más sencillos. "Una gran oportunidad para que pequeños y mayores conozcan la tradición belenista del municipio".

Diversidad de estilos y formatos

El responsable de la asociación, Antonio Ferrer, destaca la gran variedad de la muestra, que busca ofrecer una visión completa de esta tradición. La exposición incluye desde belenes de juguete tipo Playmobil, belenes de madera de Florencia, creaciones de papel e incluso uno procedente de Alemania.

Encontrarán desde belenes de juguete, papel, madera, procedentes de varios países como Italia o Alemania" Antonio Ferrer Asociación Belenista de Cartagena

Ayto Belenes de diferentes estilos

A estas piezas se suman otras de estilo regional murciano, elaboradas en escayola o barro. La composición de los nacimientos también es variada, ya que "algunos belenes son abiertos y otros son cerrados, estilo diorama", ha añadido Ferrer. En total, la exposición reúne unas 700 piezas gracias a la colaboración de la Asociación Belenista de Fuente Álamo, la Agrupación San José de Nazaret de La Arboleja y coleccionistas particulares.

Un guiño a la infancia

La exposición tiene un objetivo claro de conectar con el público infantil. Para ello, se han incluido nacimientos de los años 90 con "caras más regordetas, más sonrientes", que definieron un estilo de belén infantil muy popular en la Región de Murcia.

Nos gustaría llegar a los más pequeños de la casa con figuras con un estilo más infantil" Antonio Ferrer Asociación Belenista de Cartagena

Ayto Exposición belenista

En la parte central de la sala se ubica un gran belén monumental que representa la Anunciación a los pastores, escenas de la vida cotidiana y el Nacimiento. Como detalle local, en la escena se han incluido elementos típicos de Cartagena, como la marinera.