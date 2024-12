Los bomberos siguen refrescando la zona afectada por el incendio de un comercio en el centro de Cartagena

Los que no está calcinado está negro. Las consecuencias del incendio declarado el sábado en un conocido comercio del centro de Cartagena son visibles un día después y han tenido a centenares de personas en la zona acordonada donde los bomberos han seguido trabajando.

Ya no existe un riesgo y por tanto, lo normal es que se haga una revisión y no permanezca durante una segunda noche el equipo que no ha abandonado la zona desde la llegada para sofocar el incendio a mitad de tarde del sábado.

Una dotación de bomberos de Cartagena ha permanecido en las últimas 24 horas refrescando zonas, que por el carácter inflamable del material de los productos, todavía han ido dando pequeños sustos para los que estaban preparados. Pequeños conatos que han sido sofocados evitando mayores problemas que los destrozos en la tienda.

Fueron cuatro las personas que requirieron atención sanitaria. El bombero lesionado no reviste gravedad y las tres dependientas que tuvieron que acudir al hospital por inhalación de humos también se encuentran bien. De hecho, por la tarde muchas de las dependientas permanecían en la puerta del comercio y veían desde el exterior el destrozo que ha supuesto el fuego, cuyo origen es todavía desconocido.

Una clienta avisó del inicio del fuego en la zona interior del comercio, pero cuando las dependientas desalojaron el inmueble poniendo a salvo a los clientes y fueron a por los extintores ya había demasiado humo. Un humo negro, muy denso y con fuerte olor que todavía se siente en el ambiente.

La zona ha estado custodiada y acordonada para evitar a los curiosos y permitir el trabajo de los bomberos durante 24 horas.