El Ayuntamiento de Cartagena sacará a contratación este otoño las obras del nuevo centro sociosanitario de San Antón

Arroyo pone en valor el trabajo de las asociaciones sociosanitarias

El Ayuntamiento de Cartagena sacará a contratación este otoño las obras del nuevo centro sociosanitario de Cartagena, que estará ubicado en el antiguo centro de salud de San Antón.

El presupuesto superará el millón y medio de euros y prevé el acondicionamiento y mejora integral del edificio. Así lo ha confirmado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El nuevo edificio podrá ser usado por tres asociaciones de atención sociosanitaria del municipio. AFAL, Parkinson Cartagena, la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de Personalidad (ATP) y APICES.

La alcaldesa se ha referido a la nueva sede sociosanitaria durante una visita al centro de la asociación APICES que está participando en la Red de Intervención Comunitaria de Cartagena.

Gracias al Programa de Mediación Comunitaria han sido atendidos este año 25 casos relacionados con la prevención del suicidio, según ha querido destacar la alcaldesa.

Noelia Arroyo ha valorado el trabajo de acompañamiento intensivo y seguimiento de los profesionales de la asociación en situaciones muy complicadas de algunas personas.