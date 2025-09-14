Autobuses urbanos gratuitos durante dos días en Cartagena

Los autobuses de las líneas urbanas de Cartagena volverán a ser gratuitos los próximos días 22 y 26 de septiembre, coincidiendo con las actividades de la Semana Europea de la Movilidad.

Viajar en cualquiera de los autobuses será gratuito con la finalidad de fomentar el transporte público y facilitar la movilidad en la ciudad.

La gratuidad del servicio gestionado por la empresa concesionaria ALSA tendrá lugar el día 22, Día sin Coche, y el viernes 26, jornada que coincidirá con el festivo de Carthagineses y Romanos y servirá de cierre a la programación de las actividades de la semana de la movilidad., destaca la concejal de Movilidad y Proyectos europeos, Cristina Mora.

ACTIVIDADES

Bajo el lema “Movilidad para todas las personas” Cartagena celebra la SEM con una veintena de actividades. La programación incluye cuatro hitos principales: la Fiesta de la Movilidad el jueves, día 18, en Los Juncos, la Ruta de Faro a Faro el sábado 20 con la colaboración de la Autoridad Portuaria, la Ruta Accesible del domingo 21, junto a entidades como Zancadas sobre Ruedas, ONCE, ASIDO Cartagena, Autismo Somos Todos, Asteamur y Astrade, y el Día Mundial sin Coches del lunes 22, con calles cortadas al tráfico, animaciones urbanas y transporte gratuito.

BICICLETA

El fin de semana concentrará además una gran parte de las rutas ciclistas y marchas. El viernes, 19, se celebra una Ruta Arqueológica en Bici y el sábado se celebrará la Ruta EuroVelo 8; la Bici Romana desde el campamento festero y la Ruta Cicloturista Circular al Mar Menor, además de la esperada Ruta de Faro a Faro.

El domingo, además de la ruta accesible, también se desarrollará la Bicicletada del Albujón, aprovechando la reciente puesta en marcha del carril bici de 6 km de longitud que conecta con Miranda y Santa Ana.

El carácter formativo de la Semana se refuerza este año con la celebración de la 2ª Jornada de Movilidad y la entrega del II Premio de la Cátedra de Movilidad Sostenible de la UPCT, así como con la 1ª Conferencia Nacional de Seguridad Vial de Policías Locales, organizada por UNIJEPOL en colaboración con la ESPAC del Ayuntamiento.