Cartagena
Cartagena

Arden tres hectáreas junto al humedal de El Carmolí en Cartagena

El fuego ha quedado controlado esta medianoche

112

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Bomberos, apoyados por tres helicópteros, han trabajado en la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del jueves en el espacio protegido de Torre del Rame, junto a El Carmolí en Cartagena. 

El fuego quedó controlado cerca de la medianoche y ha calcinado tres hectáreas de terreno. 

Todo apunta a que las llamas se iniciaron en un cañaveral junto a la carretera RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón. 

En el operativo de extinción han participado  bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento,  también tres brigadas forestales con agentes medioambientales, y agentes de la Policía Local de Cartagena y de y la Guardia CIvil 

