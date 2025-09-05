Arden tres hectáreas junto al humedal de El Carmolí en Cartagena
El fuego ha quedado controlado esta medianoche
Cartagena - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Bomberos, apoyados por tres helicópteros, han trabajado en la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del jueves en el espacio protegido de Torre del Rame, junto a El Carmolí en Cartagena.
El fuego quedó controlado cerca de la medianoche y ha calcinado tres hectáreas de terreno.
Todo apunta a que las llamas se iniciaron en un cañaveral junto a la carretera RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón.
En el operativo de extinción han participado bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, también tres brigadas forestales con agentes medioambientales, y agentes de la Policía Local de Cartagena y de y la Guardia CIvil
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"Álvaro García Ortiz eligió comportarse como un peón de la estrategia del PSOE y de sus palmeros mediáticos"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h