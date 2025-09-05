Arden tres hectáreas junto al humedal de El Carmolí en Cartagena

Bomberos, apoyados por tres helicópteros, han trabajado en la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del jueves en el espacio protegido de Torre del Rame, junto a El Carmolí en Cartagena.

El fuego quedó controlado cerca de la medianoche y ha calcinado tres hectáreas de terreno.

Todo apunta a que las llamas se iniciaron en un cañaveral junto a la carretera RM-F54, cerca de la Rambla del Albujón.

En el operativo de extinción han participado bomberos de Cartagena y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, también tres brigadas forestales con agentes medioambientales, y agentes de la Policía Local de Cartagena y de y la Guardia CIvil