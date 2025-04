Ángel Maciá ilustra El Estandarte 2025 de COPE Cartagena

La Semana Santa ya está a punto de salir a las calles de Cartagena. Ya faltan horas para que la primera procesión del país desfile por el centro de la ciudad.

Una cita muy esperada que, además, coincide con un día festivo en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de un día lleno de las tradiciones cofrades de la ciudad y del día de su Patrona, la Virgen de la Caridad.

Coincidiendo con la festividad, se repartirá en el centro de Cartagena —también se encontrará en el Teatro Romano— la nueva Guía del Estandarte 2025, una publicación imprescindible para seguir el desarrollo de las procesiones. La guía incluye los itinerarios actualizados, horarios revisados y algunos cambios destacables, como los relativos a la Cofradía del Resucitado y su procesión del Domingo de Resurrección.

Uno de los principales atractivos de esta edición son las fotografías, obra del artista gráfico Ángel Maciá, quien ha seleccionado con especial cuidado una imagen por cada procesión. La portada, "dedicada al centenario de la imagen de La Piedad", ha sido elegida por su importancia simbólica y por la gran devoción que genera, tanto en Cartagena como fuera de ella. "Es una imagen que se le regaló al Papa Francisco, que tiene esa misma imagen".

la difícil selección

Maciá, que realiza miles de fotografías durante cada Semana Santa (más de 11.000 en la última edición), destaca la complejidad de seleccionar solo unas pocas imágenes para la guía. La luz, el color y hasta factores como el viento pueden marcar la diferencia y dar lugar a momentos visuales únicos. “Cada año es distinto, y no solo por lo que se ve, sino también por cómo lo vive uno mismo”, afirma.

Imágenes de cada procesión e incluso de los traslados del Sábado de Pasión completan un Estandarte que también se encontrará en las cofradías.

COPE Ángel Maciá

No es su único trabajo nuevo, porque también se ha presentado "Maiestas", un libro fotográfico que recoge con gran detalle los grupos escultóricos del Resucitado. Para su elaboración, se realizaron cerca de 1.500 fotografías con luz natural, mostrando ángulos y detalles que normalmente no son visibles desde la calle.

La obra cuenta con 250 páginas —200 de ellas centradas en imágenes— y ha sido editada en una tirada muy limitada: solo 250 ejemplares. Puede conseguirse a través de la Cofradía del Resucitado, en su sede de la calle Pala.

A pesar de que la Semana Santa es algo que todo el mundo conoce, cada año es diferente. "Se juega mucho con la luz, con el color. El año pasado por ejemplo hubo circunstancias como el viento que crearon situaciones que no se van a volver a vivir seguramente en mucho tiempo y te puedo decir que he estado haciendo fotos en la puerta del Gran Hotel y algo me golpeó la cara y era la capa de uno de los penitentes que estaba delante. Hacía tanto viento que es que prácticamente estaba a 90 grados del suelo, entonces pues esos momentos poder vivirlos y poder captarlos es algo inolvidable".

Los que contemplen sus fotografías lo entenderán con el Estandarte en sus manos. Y ellos ya están preparando la cámara de nuevo. "Indudablemente, tenemos la Semana Santa más plástica, la más bonita, con luz, con flor, con orden. Todo el mundo que viene y la ve, se queda maravillado".