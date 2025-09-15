Ana Belén Castejón renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cartagena

La exalcaldesa de Cartagena Ana Belén Castejón ha renunciado a su acta como concejal en el Ayuntamiento de Cartagena tras aducir motivos familiares y por su salud.

Castejón era la única concejal de Sí Cartagena, partido que fundó junto a los ediles que fueron expulsados del PSOE. "Tras una reflexión de muchos meses, he decidido presentar mi renuncia como concejala del Ayuntamiento de Cartagena y también como secretaria general de Sí Cartagena. Soy consciente de que esta dedicación absoluta ha dejado en un segundo plano a algo tan preciado y tan personal como mi familia. Eso ha producido, todo el mundo se ha dado cuenta, achaques de salud importantes", ha manifestado emocionada Castejón.

Su puesto podría ocuparlos el exconcejal Juan Pedro Torralba, que era el siguiente en la lista de Sí Cartagena en las pasadas elecciones.

Casetejón fue alcaldesa de Cartagena entre los años 2017 y 2021 durante dos legislaturas con las que compartió mandato con José López y luego con Noelia Arroyo.