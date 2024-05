Alertan de la mala calidad del aire en el entorno de 19 centros educativos de Cartagena

Los 19 entornos escolares analizados en Cartagena incumple el límite anual de contaminación establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al superar los 10 microgramos/metro cúbico (μg/m3), según el informe ‘Calidad del aire en los entornos educativos’ realizado por Ecologistas en Acción, que califica estos resultados de “preocupantes”.



Esta iniciativa se enmarca en una campaña de ciencia ciudadana en 114 entornos de colegios e institutos de nueve municipios --Sevilla, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Cartagena, Oviedo, Coruña, Basauri, Etxebarri y Galdakao- en cinco provincias.



No obstante, teniendo como base la normativa actual, aprobada en 2008, los valores medios obtenidos sí se cumplen en todos los entornos de escolares salvo en uno, el IES Isaac Peral, que supera los 40 μg/m3 del límite anual legal vigente. Esto supondría que el 5% de los entornos escolares incumpliría la legislación en vigor.



Desde Ecologistas en Acción han recalcado que la normativa vigente está “desfasada”, ya que los límites de lo considerado seguro por la OMS en 2021 están muy por debajo de lo que indica la legislación actual.



De hecho, han apuntado que la UE está tramitando una actualización de la Directiva de Calidad del Aire que previsiblemente saldrá adelante este año, aunque será exigible en 2030, que fijará los límites de partículas PM10 y de dióxido de nitrógeno (NO2) en 20 μg/m3.



Así, si se hubiera tomado como referencia el valor de la nueva directiva de la UE, el 95% de los entornos escolares superaría los 20 μg/m3 (18 de los 19 entornos), cifra que bajaría hasta el 26% si el límite fuera de más de 30 μg/m3.



En Cartagena se colocaron 19 dispositivos de captación pasiva intentando abarcar diferentes áreas con distinta densidad de tráfico de vehículos, desde muy intenso a escasa circulación.



La campaña de colocación y retirada de los dispositivos se realizó en colaboración con varios colectivos que promueven activamente la movilidad sostenible en Cartagena, como con Vía Libre, Bicue, MoviliCT por Tu Salud y Madres por el Clima25 y de la FAMPA Juan González.



Los resultados que arroja el estudio no han mostrado grandes sorpresas, en general, puesto que los valores más altos se han obtenido en los entornos escolares situados en las inmediaciones de calles con tráfico más denso, y los más bajos en áreas con menor tránsito de vehículos.



De hecho, el informe señala que “quizá sorprende que sólo uno de los centros supere el nivel legal actual, aunque los otros centros situados en entornos de mucho tráfico han dado resultados cercanos a ese límite legal”.



También “sorprende” que incluso los entornos con menos tráfico superen el futuro nuevo límite legal que establecerá la directiva europea, y que “ni siquiera el punto situado junto al CEIP Mare Nostrum haya marcado un valor más cercano a las recomendaciones de la OMS, ya que se situó en las condiciones más favorables para un resultado bajo”.



El coordinador de las mediciones en Cartagena, Pedro Luengo, ha lamentado que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tienen “poca implementación” en la ciudad. Al hilo, el representante de Vía



Libre, José Ángel Vivancos, ha recordado que los colectivos por la movilidad sostenible del municipio llevan 20 años reclamando programas educativos sobre otras formas de desplazamiento.



Se trata de las iniciativas ‘Caminando al cole’ y ‘Con bici al cole’, extensivos también al uso de la bicicleta para el ir el instituto o al trabajo, sobre los que el Ayuntamiento de Cartagena “no ha hecho caso”, ha expuesto Vivancos, quien ha calificado de “muy grave” que la ZBE planteada para la ciudad no vaya a limitar el acceso a los vehículos.