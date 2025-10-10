Así están las carreteras de la Región de Murcia en el episodio de lluvia con aviso rojo

El aviso rojo por fuertes lluvias en el campo de Cartagena y Mazarrón entra en vigor a las 10.00 horas, pero las consecuencias de las precipitaciones de este jueves se han hecho notar en varios tramos de las carreteras regionales.

A esta hora se acaba de abrir al tráfico la RM-F51 TorrePacheco (PPKK 2,0 y 2,2) por el desbordamiento de un canal de riego en las inmediaciones de la vía regional. La incidencia se produjo ayer por la tarde.

Además, las brigadas de conservación de carreteras continúan trabajando en la autovía RM-12 (La Manga) para garantizar la circulación por esta vía.

Fomento Imagen de la vía de Torre Pacheco con la inundación

Ayer quedó activado el dispositivo de emergencias en la Red de carreteras de la Región de Murcia 80 efectivos regionales y 66 máquinas preparados para atender las posibles incidencias de las lluvias en las vías regionales.

Desde ayer y hasta las 8:00 horas de esta mañana, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha recibido un total de 161 llamadas, que han dado lugar a 142 asuntos gestionados relacionados con el episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Región de Murcia.

La mayoría de los avisos, 44, estaban relacionados con obstáculos en la vía. Asimismo, se han atendido 25 solicitudes de información al ciudadano y 29 llamadas por achiques de agua, correspondientes a 21 incidencias de este tipo.

Por municipios, los más afectados han sido Murcia, con 52 asuntos gestionados; Cartagena, con 32; y Torre Pacheco, con 19.