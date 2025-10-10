La Hospitalidad Santa Teresa, casi llena por el aviso rojo por lluvias en Cartagena, prepara camas adicionales

Las lluvias intensas que están cayendo en Cartagena, con aviso rojo para toda la jornada, está afectando en todos los órdenes de la vida y especialmente a quienes no tienen un hogar, pero que lo pueden encontrar en albergues y en los pabellones como el de Cabezo Beaza.

Precisamente, ante la situación de alerta roja decretada por lluvias torrenciales en Cartagena, la Hospitalidad Santa Teresa, de la mano de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena, ha abierto sus puertas para ofrecer refugio y atención a las personas que más lo necesitan.

Desde la tarde de ayer y durante la jornada de hoy, han sido acogidas un total de 32 personas, entre ellas 24 adultos (20 hombres y 4 mujeres) y dos familias formadas por seis adultos y dos niños, comunican desde la entidad.

El centro se encuentra prácticamente al completo, aunque el equipo de la Hospitalidad está habilitando camas adicionales en diferentes espacios para poder atender a todas las personas que llegan buscando resguardo.

lugar de acogida

“En momentos como este, nuestra misión es estar donde más se nos necesita. La Hospitalidad es y será siempre un lugar de acogida y esperanza para quienes no tienen un techo donde protegerse”, ha señalado Alonso Gómez, presidente de la institución.

La Hospitalidad Santa Teresa mantiene en todo momento la coordinación con los servicios municipales y de emergencia para garantizar una respuesta ágil y segura ante las inclemencias meteorológicas.

Con más de un siglo de historia, la Hospitalidad continúa fiel a su compromiso de ofrecer alojamiento, comida y apoyo a las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad, especialmente en momentos de emergencia social o climática.